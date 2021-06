Erfolgreichste RTL-Sendung in der Zielgruppe ist am Montag "GZSZ" gewesen, aber auch die Soap musste sich mit vergleichsweise schwachen 13,0 Prozent Marktanteil begnügen. Normalerweise kommt der Dauerbrenner auf fast 16 Prozent. Zwei Millionen Menschen sahen zu. Doch damit war RTL am Montag noch mehr als gut bedient, vor allem in der Primetime rissen die Löcher dann weit auf. Eine "Undercover Boss"-Wiederholung blieb bei 6,4 Prozent hängen, nur 1,25 Millionen Menschen sahen hier zu.

Noch schlechter sah es für Sat.1 aus, wo "Guinness World Records" bei 3,8 Prozent Marktanteil hängen blieb. Damit lag man in etwa auf dem Niveau, das auch Super RTL mit alten "Bones"-Folgen erzielte. Während für den Kindersender zwei Folgen mit je 3,1 Prozent ein großer Erfolg waren, kann man in Unterföhring mit solchen Werten überhaupt nicht zufrieden sein. 500.000 und 610.0000 Menschen sahen sich "Bones" bei Super RTL an, die Rekordshow in Sat.1 kam auf 620.000 Zuschauer.

Für die "111 verrückte Verkehrskracher" ging es in Sat.1 später nur unwesentlich nach oben, auch hier standen lediglich 4,3 Prozent Marktanteil zu Buche. Bei RTL taten sich zu späterer Stunde "Extra" und "Spiegel TV" mit 6,6 und 8,5 Prozent sehr schwer. Das "Nachtjournal" lag dann ab Mitternacht aber immerhin wieder bei 11,2 Prozent und damit im zweistelligen Marktanteils-Bereich.

Dieses Kunststück gelang ProSieben schon etwas früher. Dort setzte man den ganzen Abend über auf "The Big Bang Theory". Zwischen 20:15 und 23:13 Uhr waren damit 7,5 Prozent Marktanteil das Höchste der Gefühle, danach schafften zwei Folgen aber wieder den Sprung auf mehr als zehn Prozent. Auch nach Mitternacht konnte man diese Hürde dann über mehrere Stunden hinweg überspringen.

In der Endabrechnung sah es für die großen Privatsender dann ebenfalls ziemlich mau aus. Vor allem Sat.1 enttäuschte mit nur 5,8 Prozent Tagesmarktanteil. RTL (8,0 Prozent) und ProSieben (7,7 Prozent) waren etwas erfolgreicher, litten aber ebenfalls spürbar unter der öffentlich-rechtlichen EM-Konkurrenz.