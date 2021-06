Wenn die Nationalmannschaft mehr als 22 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockt und bei den 14- bis 49-Jährigen fast 80 Prozent Marktanteil erzielt, dann bleibt für die Konkurrenz erwartungsgemäß nur wenig übrig vom Quoten-Kuchen. Entsprechend überschaubar fielen die Zahlen dann auch aus - und neben dem Ersten, wo "Um Himmels Willen" zumindest zu Beginn des Abends noch für einen Erfolg sorgte (DWDL.de berichtete), gelang einzig noch ZDFneo der Sprung über die Millionen-Marke.

Immerhin 1,14 Millionen Zuschauer verbuchte der Spartensender mit dem Krimi "Marie Brand und das ewige Wettrennen", sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum sehr gute 3,6 Prozent betrug. Auch ein weiterer "Marie Brand"-Film hielt sich danach bei mehr als einer Million Zuschauern. RTL lag dagegen knapp darunter und verbuchte mit seiner Rankingshow "Die 100 unfassbarsten Momente zum Lachen oder Weinen" im Schnitt nur 960.000 Zuschauer.

Der Kölner Sender war damit aber immer noch deutlich besser bedient als ProSieben, wo man ebenfalls ein Ranking auskramte. Doch mehr als 370.000 Zuschauer waren für "Darüber staunt die Welt" nicht drin. In der Zielgruppe musste sich ProSieben mit gerade mal 1,5 Prozent Marktanteil begnügen, während RTL immerhin noch 3,5 Prozent schaffte. Sat.1 platzierte sich mit seiner Dokureihe "112 Notruf Deutschland" dazwischen und kam auf 600.000 Zuschauer sowie 2,4 Prozent Marktanteil. Die "Akte" ging danach mit nur 1,3 Prozent aber vollends unter.

Und auch sonst gab's wenig zu holen: So erreichte RTLzwei mit "Hartz Rot Gold" im Schnitt nur 500.000 Zuschauer sowie 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während ein Best-Of von "Sing meinen Song" bei Vox nicht über 440.000 Zuschauer und 1,9 Prozent hinauskam. Völlig desolat lief's für den Spielfilm "Mary Shelley's Frankenstein", der bei Kabel Eins mit nur 250.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 0,9 Prozent in der Zielgruppe versagte. Kabel Eins erreichte auf diese Weise noch weniger Zuschauer als Tele 5 oder Sixx - und nur halb so viele wie Nitro, wo "James Bond 007 - Sag niemals nie" immerhin 540.000 Zuschauer verbuchte.