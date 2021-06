Seit fast einer Woche ist die Fußball-Europameisterschaft in vollem Gange - und der Blick auf die endgültig gewichteten Quoten der ersten drei Turniertage zeigt, was man schon vermuten konnte: Die EM ist ein Live-Event. Nachträglich ändert sich daher nicht allzu viel an den Reichweiten, über die bereits berichtet wurde. Das gilt auch für das Auftaktspiel, das am Freitagabend im Ersten zu sehen war: Mit 9,83 Millionen Zuschauern fiel die Zuschauer nahezu exakt so aus wie ursprünglich angegeben.

Leicht rückläufig waren nur die Marktanteile - doch gemessen an Werten von weit mehr als 30 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar deutlich über 40 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hält sich das Minus von 0,4 beziehungsweise 0,5 Prozent in überschaubaren Grenzen. Auch die am Samstag und Sonntag übertragenen Spiele verzeichneten keine nennenswerten Auf- oder Abschläge.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA sportstudio live-UEFA Euro 2020: Moderation 12.06.

21:49 7,82

(+0,36) 30,1%

(0,0%p.) 2,92

(+0,13) 41,3%

(+0,5%p.) Fußball-EM 2020: Studio 13.06.

20:15 5,13

(+0,15) 21,9%

(+0,2%p.) 1,80

(+0,06) 29,0%

(+0,5%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 09.06.

23:12 0,67

(+0,14) 6,3%

(+1,2%p.) 0,18

(+0,14) 5,9%

(+4,6%p.) FBI: Most Wanted 10.06.

23:15 0,56

(+0,13) 4,5%

(+1,0%p.) 0,12

(+0,02) 3,5%

(+0,3%p.) Seattle Firefighters - Die jungen Helden 09.06.

21:15 1,10

(+0,12) 4,4%

(+0,5%p.) 0,60

(+0,07) 9,2%

(+0,9%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 09.06.

20:15 1,20

(+0,12) 4,8%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,07) 10,4%

(+0,9%p.) Bauer sucht Frau - NEUE ZEITEN AUF DEN HÖFEN 08.06.

22:15 2,27

(+0,12) 13,0%

(+0,4%p.) 0,47

(+0,00) 9,9%

(-0,1%p.) Die Höhle der Löwen 07.06.

20:15 2,17

(+0,12) 7,8%

(+0,3%p.) 1,10

(+0,09) 14,8%

(+0,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.06.

18:49 2,34

(+0,12) 12,3%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,05) 7,1%

(+1,0%p.) Tagesschau 09.06.

20:00 4,63

(+0,11) 19,6%

(+0,4%p.) 0,98

(+0,04) 18,5%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.06.-13.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Eine Ausnahme gibt es allerdings - doch die betrifft nicht etwa ein Spiel, sondern dessen Pause. Konkret geht es um die lange Spielunterbrechung der Partie zwischen Dänemark und Finnland in Folge des Zusammenbruchs von Christian Eriksen. Wurden für den Moderations-Part ursprünglich 5,06 Millionen Zuschauer ausgewiesen, so sind es nun über 800.000 mehr. Das dürfte wohl einerseits mit dem erhöhten Interesse zusammenhängen, das dazu führte, dass so mancher Fan nachträglich noch einmal sehen wollte, was passiert ist - in erster Linie hat das ZDF jedoch noch einmal seine Sendeprotokolle angepasst, sodass die Zahlen nicht 1:1 vergleichbar sind.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Aktenzeichen XY... ungelöst 09.06.

23:12 0,67

(+0,14) 6,3%

(+1,2%p.) 0,18

(+0,14) 5,9%

(+4,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 11.06.

19:38 1,82

(+0,06) 9,1%

(+0,3%p.) 0,65

(+0,06) 14,0%

(+1,1%p.) Markus Lanz 08.06.

22:46 1,95

(+0,09) 13,0%

(+0,2%p.) 0,46

(+0,06) 11,5%

(+1,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.06.

18:49 2,34

(+0,12) 12,3%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,05) 7,1%

(+1,0%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 09.06.

20:15 1,20

(+0,12) 4,8%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,07) 10,4%

(+0,9%p.) Die Höhle der Löwen 07.06.

20:15 2,17

(+0,12) 7,8%

(+0,3%p.) 1,10

(+0,09) 14,8%

(+0,9%p.) TAMER BAKINER - Das EXPERIMENT: SO VERSCHWINDET EIN MENSCH SPURLOS 10.06.

22:31 1,10

(+0,07) 7,3%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,05) 10,9%

(+0,9%p.) Tagesschau 13.06.

19:59 8,24

(+0,04) 31,7%

(0,0%p.) 2,42

(+0,06) 37,8%

(+0,9%p.) Seattle Firefighters - Die jungen Helden 09.06.

21:15 1,10

(+0,12) 4,4%

(+0,5%p.) 0,60

(+0,07) 9,2%

(+0,9%p.) Alles was zählt 11.06.

19:07 1,58

(+0,05) 9,2%

(+0,3%p.) 0,47

(+0,03) 12,8%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.06.-13.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Abseits der EM zählte unter anderem "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu den nachträglichen Gewinnern der vergangenen Woche. Wie immer rechnet die AGF jedoch der Wiederholung bei ZDFneo den Zuwachs von 140.000 Zuschauern zu und nicht der Ausstrahlung im Hauptprogramm. Weil sämtliche Zuschauer der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen entstammen, führt das zu dem kuriosen Fakt, dass der Marktanteil der Neo-Wiederholung hier von 1,3 auf 5,9 Prozent nach oben gewichtet wurde - eine Zahl, hinter die man ein großes Fragezeichen setzen kann. Serien-Gewinner waren "FBI" in Sat.1 und die ProSieben-Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters".

Und in Köln kann man sich über nachträgliche Aufschläge für ein "Bauer sucht Frau"-Special und das Staffel-Finale der "Höhle der Löwen" freuen, das zugleich mit fast 15 Prozent Marktanteil knapp einen Prozentpunkt mehr zugesprochen bekam als ursprünglich angenommen. Auch der RTL-Themenabend am Donnerstagabend war ein wenig erfolgreicher: Um immerhin 0,7 Prozentpunkte wurde der Marktanteil der Doku über den verschwundenen Tengelmann-Millionär nach oben gewichtet, sodass RTL unterm Strich zwar trotzdem knapp einstellig blieb, aber im internen Familienduell zumindest knapp vor "007" bei Vox landete. "Tamer Bakiner - Das Experiment" legte danach um 0,9 Prozentpunkt auf 10,9 Prozent Marktanteil zu.