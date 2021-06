am 18.06.2021 - 08:44 Uhr

Auch nach knapp einer Woche ist kein Quoten-Boost bei der Fußball-Europameisterschaft festzustellen. Mit Ausnahme des deutschen Spiels hat bislang keine Begegnung eine zweistellige Millionen-Reichweite eingefahren - und auch die Übertragung der Partie zwischen den Niederlanden und Österreich bewegte sich am Donnerstag im zuletzt gewohnten Korridor zwischen acht und neun Millionen Zuschauern. Genau genommen saßen im Schnitt 8,37 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und sahen den Sieg der Niederländer im ZDF.

Der Marktanteil lag bei starkeen 34,8 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen wie gewohnt noch höher aus - dort waren für das Spiel sogar 42,2 Prozent. Diesen Wert verzeichnete übrigens auch das "heute-journal" in der kurzen Halbzeitpause. Die Nachrichtensendung verbuchte sogar mehr Zuschauer als das Spiel: Mit 8,80 Millionen Zuschauern sowie 35,5 Prozent Marktanteil fuhr das "heute-journal" den Tagessieg den Tagessieg ein.

Zur Abwechslung war am Donnerstag auch mal wieder ein EM-Spiel um 15 Uhr zu sehen, das mit 2,70 Millionen Zuschauern und 25,7 Prozent Marktanteil aber auch kein gefragter war als "Bares für Rares" oder "Die Rosenheim-Cops", die sonst um diese Uhrzeit zu sehen sind. Bei den 14- bis 49-Jährigen schnitt das Fußballspiel zwischen der Ukraine und Nordmazedonien mit 25,3 Prozent Marktanteil allerdings dann doch deutlich stärker ab als das Regelprogramm.

Größer als am Nachmittag war jedoch das Interesse um 18 Uhr an der Partie zwischen Dänemark und Belgien, die auf 5,91 Millionen Zuschauer kam und den ZDF-Marktanteil beim jungen Publikum auf 37,3 Prozent. Später am Abend punktete das ZDF dann noch mit seinen Analysen, die den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 31 Prozent hielten. Auch "Markus Lanz" war gefragt: 1,87 Millionen Zuschauer sahen den Talk, der 20,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 20,6 Prozent beim jungen Publikum erzielte.