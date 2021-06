Ohne EM-Abendspiel herrschten am Sonntag zum ersten Mal seit über eine Woche wieder vergleichsweise normale Machtverhältnisse in der Primetime. Und das bedeutete, dass die Deutschen wieder im Krimi-Fieber waren. Der neue "Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze" verzeichnete ab 20:15 Uhr im Schnitt 7,87 Millionen Zuschauer und erzielte damit fantastische 27,7 Prozent Marktanteil. Im Fernduell mit der EM hatte der ARD-Krimi nur knapp das Nachsehen. Und auch beim jungen Publikum war der "Polizeiruf" mit 1,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 18,6 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit nicht zu schlagen.

Zumindest die jungen Zuschauer schalteten um 21:45 Uhr jedoch ab: Mehr als 4,9 Prozent Marktanteil waren für "Brokenwood - Mord in Neuseeland" nicht mehr drin, insgesamt sah es mit 2,73 Millionen Zuschauern sowie 12,7 Prozent Marktanteil immerhin ein ganzes Stück besser aus. In starker Form präsentierte sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuletzt das ZDF, wo sich das "heute-journal" auf 4,86 Millionen Zuschauer sowie 18,9 Prozent Marktanteil steigerte und auch beim jungen Publikum sehr gute 11,7 Prozent verbuchte.

Schon der "Inga Lindström"-Film "Die Braut vom Götakanal" erwies sich um 20:15 Uhr mit 4,39 Millionen Zuschauern als größter Krimi-Verfolger. Ganz nebenbei verbuchte die Schmonzette mit 9,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum den besten "Herzkino"-Wert seit langer Zeit - was wohl auch am Rückenwind durch die Fußball-EM gelegen haben dürfte. Am ehesten konnte jedoch ProSieben in der Zielgruppe mit dem "Polizeiruf" mithalten: Dort erreichte "Transformers: The Last Knight" gute 11,6 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten immerhin 1,29 Millionen Zuschauer ein. Später am Abend punktete zudem "Krieg der Götter" mit 11,7 Prozent.

Ansonsten blieb die Krimi-Konkurrenz einstellig: So musste sich "Sing" bei RTL mit 9,6 Prozent begnügen, während "Ein ganzes halbes Jahr" in Sat.1 auf 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und RTLzwei mit "Outbreak: Lautlose Killer" überdurchschnittliche 6,5 Prozent erzielte. Noch vor Sat.1 reihte sich übrigens Vox ein, das mit einer Promi-Folge von "Hot oder Schrott" überzeugende 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte und später mit "Prominent" sogar 9,9 Prozent schaffte. Schlusslicht war Kabel Eins, wo die "Bus Babes" bei mageren 3,0 Prozent hängen blieben und insgesamt nur 510.000 Zuschauer erreichten.