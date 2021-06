Mit seinen "CSI"-Wiederholungen hat Nitro am Sonntag bis in die Nacht hinein seinen Marktanteil auf bis zu 9,6 Prozent in der Zielgruppe steigern können, was dem Männersender von RTL dann auch zur Spitzenposition unter den kleinen Sendern verhalf. Im Schnitt 2,4 Prozent Marktanteil verbuchte Nitro zum Wochenausklang bei den 14- bis 49-Jährigen - ein toller Erfolg, mit dem die Kölner nur einen halben Prozentpunkt hinter Kabel Eins landeten.

In der Primetime wusste aber auch Sixx zu überzeugen: Der Frauensender setzte auf die Komödie "Groupies bleiben nicht zum Frühstück" und lockte damit durchschnittlich 250.000 Zuschauer vor den Fernseher, davon 190.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe verbuchte der Film somit einen hervorragenden Marktanteil von 2,6 Prozent. "Friendship!" konnte diese Flughöhe anschließend jedoch nicht halten, lag mit 1,2 Prozent Marktanteil aber dennoch zumindest ordentlich im Rennen.

Eher mäßig verlief der Sonntagabend dagegen für ZDFneo, das zunächst auf "Bares für Rares" setzte, damit aber nicht über 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. 490.000 Zuschauer waren insgesamt dabei. Mit "Wilsberg" zog die Reichweite des Spartensenders danach auf 650.000 Zuschauer an, doch um 23:15 Uhr feierte das Debatten-Format "13 Fragen" mit nur 120.000 Zuschauern einen sehr verhaltenen Einstand. Das gilt besonders fürs junge Publikum, wo der Marktanteil lediglich 0,3 Prozent betrug.

Und so war ZDFinfo am Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen unterm Strich sogar stärker als ZDFneo - auf einen starken Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent brachte es der Dokusender zum Wochenausklang. Auch Kabel Eins Doku erwischte mit 1,8 Prozent übrigens einen sehr guten Tag und lag damit der erfolgreichste Spartensender aus Unterföhring, noch vor Sixx, ProSieben Maxx und Sat.1 Gold.