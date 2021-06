am 25.06.2021 - 08:42 Uhr

Nach zehnjähriger Pause hat ProSieben am Donnerstagabend seine Realityshow "Die Alm" wiederbelebt. Die Quoten fielen zum Auftakt allerdings noch vergleichsweise verhalten aus, wenngleich der Sender damit um 20:15 Uhr die Marktführerschaft in der Zielgruppe ergatterte. Durchschnittlich 690.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bescherten der "Alm" einen ordentlichen Marktanteil von 11,4 Prozent. Zum Vergleich: 2011 hatte das Format zum Auftakt noch über 13 Prozent Marktanteil erzielen können - damals war ProSieben allerdings generell noch etwas stärker unterwegs als heute.

Insgesamt zählte die Realityshow am Donnerstagabend übrigens 1,28 Millionen Zuschauer. "red" tat sich anschließend jedoch schwer und kam nicht über 580.000 Zuschauer sowie 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Richtig schlecht lief es zudem gegen Mitternacht für den "o2 Music Roadtrip", der gerade mal noch 150.000 Zuschauer bei ProSieben hielt und für einen ernüchternden Marktanteil von 3,8 Prozent sorgte. Die schlechte Performance am späten Abend dürfte dann auch einen zweistelligen Tagesmarktanteil verhindert haben - unterm Strich reichte es mit 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen für den zweiten Rang.

Marktführer wurde RTL, wenngleich der Kölner Sender in der Primetime mit Film-Wiederholungen eher unspektakulär performte. Doch sowohl "Duell der Brüder" als auch "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" hielten sich mit Marktanteilen von 10,4 und 10,5 Prozent jeweils knapp im zweistelligen Bereich. Der kleine Bruder Vox schlug sich mit seinem Spielfilm-Doppelpack ebenfalls gut und kam mit "Iron Man" zunächst auf 1,03 Millionen Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil, später dann mit "End of Days - Nacht ohne Morgen" auf 9,2 Prozent in der Zielgruppe.

Für Sat.1 war es dagegen einmal mehr ein Donnerstag zum Vergessen, weil zwei Wiederholungen der Krimiserie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" jeweils deutlich unter der Millionenmarke blieben und mit einem Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe völlig enttäuschten. Sat.1 lag damit klar hinter Kabel Eins, wo sich "Achtung Abzocke" mit 7,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 920.000 Zuschauern sehr erfolgreich zurückmeldete. Auch die RTLzwei-Reihe "Reeperbahn privat" hängte Sat.1 mit 6,2 Prozent locker ab.

Ordentlich, wenngleich auch nicht herausragend kam derweil "Der große Live-Tiervermittlungsabend" bei Sat.1 Gold an: 290.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren hierfür drin. Mit seinen "K11"-Wiederholungen hatte der Spartensender am Vorabend jedoch noch rund doppelt so viele Menschen unterhalten.