Eigentlich bräuchte das ZDF gar keine Fußball-EM, um die Konkurrenz mühelos abzuhängen - das schafft der Mainzer Sender in aller Regel mit seinem ganz normalen Programm. So wie am Donnerstag, als das ZDF beim Gesamtpublikum einen Tagesmarktanteil von 16,0 Prozent erzielte und damit über fünf Prozentpunkte vor dem Ersten lag - und sogar fast zehn Prozentpunkte vor RTL als stärkstem Privatsender. Das Fundament legte das ZDF dabei einmal mehr am Nachmittag, wo "Bares für Rares" von 2,22 Millionen Zuschauern gesehen wurde und "Die Rosenheim-Cops" mit 2,72 Millionen Zuschauern sogar herausragende 26,5 Prozent Marktanteil erzielten.

Bemerkenswert ist jedoch, dass es auch beim jungen Publikum außergewöhnlich gut lief - über drei Stunden hinweg verzeichnete das ZDF hier zweistellige Marktanteile. So erzielte schon "Die Küchenschlacht" starke 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit einen neuen Rekordwert. "Bares für Rares" steigerte sich danach sogar auf 14,1 Prozent und war damit so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Zum Vergleich: "Die Superhändler" schafften parallel dazu bei RTL gerade mal 7,7 Prozent. Und auch "Die Rosenheim-Cops" waren anschließend noch für mehr als zehn Prozent Marktanteil gut.

Mit seinen Magazinen und Serien waren das ZDF darüber hinaus auch am Vorabend gefragt, ehe um 20:15 Uhr schließlich "Die Bergretter" mit einer Wiederholung dafür sorgten, dass der Sender die Marktführerschaft auch in der Primetime behielt. 4,79 Millionen Zuschauer sowie 18,0 Prozent Marktanteil waren hierfür drin, ehe das "heute-journal" mit 4,94 Millionen Zuschauern sogar den Tagessieg einfuhr. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil bei starken 20,3 Prozent. Exakt diesen Wert gab's am späten Abend dann auch für "Markus Lanz", der noch 2,16 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt.

Auch beim jungen Publikum war Lanz mit 14,3 Prozent richtig stark unterwegs, nachdem schon "Maybrit Illner" zuvor auf 9,9 Prozent gekommen war. Insgesamt sahen 3,24 Millionen Zuschauer den Polittalk. Das ZDF war damit am späten Abend ungleich erfolgreicher als Das Erste, wo die "Carolin Kebekus Show" nach den "Tagesthemen" weniger als eine Million Zuschauer erreichte. Um 20:15 Uhr lag der Sender dagegen nur knapp hinter dem ZDF: Dort sorgte "Kommissar Dupin" mit 4,56 Millionen Zuschauern zunächst für 17,1 Prozent Marktanteil. "Kontraste" verlor danach allerdings fast die Hälfte aller Zuschauer.