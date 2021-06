am 26.06.2021 - 08:59 Uhr

Fast ein Jahr dauerte es, bis Sat.1 am Freitagabend endlich die dritte Ausgabe seiner längst produzierten Musikshow "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" ausstrahlte - was auch deshalb überraschend ist, weil sich das Format im vorigen Jahr auf fast zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte. Davon blieb "United Voices" jetzt beim Comeback jedoch weit entfernt und musste stattdessen neue Tiefstwerte hinnehmen. Mehr als 320.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren nicht drin, sodass sich Sat.1 mit gerade mal 5,8 Prozent Marktanteil zufriedengeben musste.

Insgesamt fiel "United Voices" zudem deutlich unter die Millionen-Marke und erreichte lediglich 680.000 Zuschauer, die einem Marktanteil von 2,7 Prozent entsprachen. Wenig zu holen gab's danach auch für "Genial daneben", das mit 590.000 Zuschauern sowie 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe weiter ein Schatten seiner selbst ist. Wenig hilfreich dürfte es gewesen sein, dass Sat.1 "United Voices" gegen die "Ultimative Chart Show" programmierte, die zwar gewiss kein Überflieger war, aber RTL mit 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe immerhin die Marktführerschaft in der Primetime bescherte. 1,72 Millionen Zuschauer wollten wissen, was die "erfolgreichsten Party-Schlager" sind.

Erfolgreich waren die Kölner zudem auch am späten Abend mit dem "Nachtjournal", das noch 1,41 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt und für einen Marktanteil von 14,2 Prozent beim jungen Publikum sorgte. Die private Konkurrenz musste RTL den ganzen Abend hinweg nicht fürchten, denn auch ProSieben konnte mit seinem Spielfilm "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone" am EM-freien Freitag nicht viel reißen. Mehr als ein Marktanteil von 7,9 Prozent war bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin, insgesamt schalteten lediglich 980.000 Zuschauer ein.

Damit erreichte ProSieben sogar weniger Zuschauer als RTLzwei, wo "Rambo" von 1,24 Millionen Menschen gesehen wurde. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zunächst bei 7,7 Prozent, ehe sich "Rambo II - Der Auftrag" auf 8,8 Prozent sowie insgesamt 1,30 Millionen Zuschauer steigerte. Gegen Mitternacht hielt "Rambo III" immer noch 640.000 Zuschauer wach, sodass sich RTLzwei zu diesem Zeitpunkt sogar über einen hervorragenden Marktanteil von 10,4 Prozent in der Zielgruppe freuen durfte. Auch der Tagesmarktanteil in Höhe von 5,9 Prozent kann sich sehen lassen.