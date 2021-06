Welchen Einfluss die EM auch auf andere Programme von ARD und ZDF hat, ließ es am Samstagabend wunderbar beobachten. Nach dem starken EM-Match zwischen Italien und Österreich, den Highlights und einer Ausgabe von "heute Xpress", setzten die Mainzer ab 0:16 Uhr auf die Komödie "Aushilfsgangster". 970.000 Zuschauer führten zu starken 13,3 Prozent Marktanteil und bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 15,7 Prozent drin. 390.000 junge Zuschauer waren noch mit dabei.

Damit hatte das ZDF nach Mitternacht mehr junge Zuschauer als RTL in der Primetime. Dort erreichten die Kölner mit "Das Supertalent - weltweit" nämlich nur 270.000 Menschen zwischen 14 und 49, der Marktanteil lag bei schwachen 4,3 Prozent. Insgesamt sahen 980.000 Menschen zu. Auch ProSieben blieb ab 20:15 Uhr hinter dem Film, den das ZDF nach Mitternacht zeigte. 340.000 junge Zuschauer verfolgten beim Sender "Star Trek: Into Darkness", das reichte für 5,2 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug 830.000.

Erfolgreichster Privatsender in der Primetime war unterdessen Sat.1. "Ice Age - Kollision voraus!" sorgte ab 20:15 Uhr für 1,08 Millionen Zuschauer, 420.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 6,6 Prozent. "Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät" tat sich später mit 4,4 Prozent schwerer, bei ProSieben holte "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone" ab 23 Uhr gar nur 3,6 Prozent. Ein "Take Me Out"-Doppelpack bei RTL erreichte am späten Abend noch 4,1 und 7,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Vor allem dank der US-Sitcoms in der Daytime landete ProSieben mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent am Samstag vor RTL (5,5 Prozent) und Sat.1 (5,0 Prozent). In Sat.1 erwies sich eine Wiederholung von "112 Notruf Deutschland" am Vorabend als totaler Rohrkrepierer, nur 2,3 Prozent waren damit drin. Bei RTL kam "Life - Menschen, Momente, Geschichten" auf 5,8 Prozent und "Galileo" bei ProSieben holte 5,2 Prozent.