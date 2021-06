2,2 Prozent Tagesmarktanteil erzielte ZDFneo am Samstag, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 2,3 Prozent. Geschafft hat der Sender das aber nicht mit seinem Abendprogramm: "Mamma Mia" erzielte nämlich nur 1,7 bei allen und 1,4 Prozent bei den jungen Zuschauern. "Out of Sight" landete im Anschluss bei 1,0 und 0,7 Prozent. Zu verdanken hat ZDFneo das gute Abschneiden, anders als üblich, nämlich vor allem seinem Tagesprogramm, das zu weiten Teilen aus "Terra X"-Wiederholungen bestand.

Schon um 6 Uhr in der Früh erreichte ZDFneo damit 3,7 bei allen und 2,5 Prozent bei den jungen Zuschauern. Eine Ausgabe ab 9:30 Uhr zählte 210.000 Zuschauer sowie 4,1 und 5,0 Prozent. Später waren noch bis zu 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin, beim Gesamtpublikum ging es bis auf 4,9 Prozent rauf. Damit hat "Terra X" ganz entscheidend zum Erfolg von ZDFneo beigetragen.

Ganz anders die Situation bei One: "Kommissar Dupin" kam dort zur besten Sendezeit nur auf 110.000 Zuschauer sowie 0,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - und auch in der Daytime tat man sich lange Zeit schwer. Die US-Serie "Hart aber herzlich" kam zwar zwischenzeitlich auf 3,5 Prozent beim jungen Publikum, das war aber eine Ausnahme. Am Vorabend erreichte schon "Seinfeld" kaum mehr messbare Werte, "Ruhe! Hier stirbt Lothar" kam dann am Vorabend auf 0,0 Prozent bei den jungen Zuschauern.

Und auch die Tour de France konnte bei One nicht überzeugen: Die erste Etappe erreichte zwischen 12:40 und 14:50 Uhr 80.000 Zuschauer, während insgesamt damit 1,0 Prozent drin waren, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen nur 0,3 Prozent gemessen. Die Fortsetzung der Übertragung im Ersten hatte mehr Zuschauer - für die Senderverhältnisse lief es aber auch damit nicht gut (DWDL.de berichtete). Viel zufriedener sein kann unterdessen Eurosport, wo die gesamte Etappe zu sehen war. 160.000 Menschen verfolgten die fast sechsstündige Übertragung beim Sportsender. 1,9 Prozent Marktanteil standen insgesamt zu Buche, bei den jungen Zuschauern waren es 2,0 Prozent. Den Senderschnitt von Eurosport übertraf die Etappe damit locker.

Sehr stark präsentierte sich am Abend übrigens auch der WDR: Eine "Tatort"-Wiederholung erreichte 1,21 Millionen Menschen zur besten Sendezeit, der bundesweite Marktanteil lag bei 5,0 Prozent. Damit hatte der WDR ab 20:15 Uhr übrigens mehr Zuschauer als alle Privatsender. Außerdem schaffte man es in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages.