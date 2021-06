am 28.06.2021 - 08:58 Uhr

Während die Fußball-EM am Sonntagabend noch einmal kräftig zulegte und fast 13 Millionen Zuschauer zum Ersten lockte (DWDL.de berichtete), war für die Konkurrenz erwartungsgemäß nicht allzu viel zu holen. Das ZDF schlug sich mit einer "Traumschiff"-Wiederholung dennoch gut: 4,14 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 14,0 Prozent machten den Sender zum stärksten EM-Verfolger. Und auch RTL machte seine Sache mit dem Spielfilm "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" - immerhin eine Free-TV-Premiere - ordentlich und erreichte respektable 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 2,27 Millionen Zuschauer.

Am späten Abend musste sich "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" bei RTL allerdings mit nur noch 5,5 Prozent Marktanteil und auch das ZDF hatte direkt im Anschluss an das "Traumschiff" mit der Krimireihe "Mord im Mittsommer" nicht mehr viel zu melden - mehr als 1,98 Millionen Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil waren um 21:45 Uhr nicht mehr drin, beim jungen Publikum ging der Marktanteil sogar von 6,1 auf miese 2,0 Prozent zurück.

Andere Sender hatten jedoch schon zu Beginn des Abends mit großen Problemen zu kämpfen, so etwa ProSieben, das mit "Star Trek Beyond" auf nur 980.000 Zuschauer und 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Oder auch Sat.1, wo "Forrest Gump" nicht über 4,2 Prozent hinauskam. Noch schlechter lief es für "Promi Shopping Queen" mit dürftigen 2,4 Prozent Marktanteil bei Vox oder die "Trucker Babes", die bei Kabel Eins zunächst nur 2,3 Prozent erzielten. Schwache Quoten gab's zudem für den Film-Doppelpack bei RTLzwei: "Das Leuchten der Stille" erreichte 2,6 Prozent, "Liebe zu Besuch" danach sogar nur 1,9 Prozent Marktanteil.

Unter den kleinen Sendern kann man vor allem bei Nitro zufrieden sein: Dort sorgten die üblichen "CSI"-Wiederholungen vor allem zu später Stunde für schöne Erfolge. Auf bis zu 780.000 Zuschauer steigerte sich der RTL-Männersender im Laufe des Abends, gegen 23 Uhr lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei weit überdurchschnittlichen 4,6 Prozent, nachdem zuvor gegen die EM immerhin zwischen 1,4 und 1,8 Prozent drin waren. RTLplus war ebenfalls recht erfolgreich und kam mit "Der Lehrer" zunächst auf 250.000 Zuschauer sowie 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Später steigerte sich "Sankt Maik" auf gute 1,8 Prozent.

Einige "Tatort"-Fans fanden am Sonntagabend übrigens im WDR eine Heimat: Dort lief die Folge "Schürfwunden" und erreichte immerhin 1,27 Millionen Zuschauer. Der WDR war damit nach ZDF und RTL um 20:15 Uhr der gefragteste EM-Konkurrent