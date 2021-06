Mit seinen Serien am Montagabend hat es Sixx auch in normalen Wochen häufig nicht leicht, gegen das EM-Achtelfinale im ZDF in dieser Woche fielen die Quoten aber in den kaum noch messbaren Bereich: Die Reichweiten bewegten sich zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht zwischen 0,04 und 0,07 Millionen Zuschauern, wovon nur 0,01 bis 0,02 Millionen auf die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen entfielen. Dementsprechend lag auch der Zielgruppen-Marktanteil durchweg nur bei 0,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Younger" lag um Mitternacht dann sogar offiziell bei 0,00 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und 0,0 Prozent Marktanteil.

Noch schlechter lief es für den Dinsey Channel: "Once upon a time" und "Modern Family" lagen bei nur 0,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und bewegten sich mit 0,01 Millionen Zuschauern aus dieser Altersgruppe nah an der Grenze zum nicht mehr messbaren. Die Gesamt-Reichweite stieg am Montagabend selbst zum besten Zeitpunkt nur auf knapp 50.000 Zuschauer an.

Für den Konkurrenten Super RTL sah es da deutlich besser aus. Die Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" erreichte zum Start in den Abend 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag mit zwei weiteren Folgen trotz der starken EM-Konkurrenz mit 2,3 Prozent Marktanteil sogar über dem Senderschnitt. Bis zu 490.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Ähnlich viele Zuschauer hatte auch Sat.1 Gold: "Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera" zählte ab 21:11 Uhr 0,48 Millionen Zuschauer und erreichte beim Gesamtpublikum 1,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen, die für den Sender allerdings nicht die Hauptzielgruppe sind, blieb der Marktanteil zwar knapp unter der 1-Prozent-Marke, "Killer-Paare - Tödliches Verlangen" steigerte sich aber gegen die Endphase des EM-Spiels nach 23 Uhr sogar auf 1,5 Prozent, nach Mitternacht ging's dann auf über 4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar mehr als fünf Prozent beim Gesamtpublikum nach oben.