In der vergangenen Woche hat sich Peter Giesel mit "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" zurückgemeldet und schon damals sah es mit 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe richtig gut aus. Diesen Wert konnte Giesel jetzt sogar noch deutlich übertreffen: Bei den 14- bis 49-Jährigen holte "Achtung Abzocke" starke 9,5 Prozent Marktanteil - besser lief es für das Format noch nie. Kabel Eins war damit erster RTL-Verfolger um 20:15 Uhr, nur das "heute journal" hatte später noch ein paar mehr junge Zuschauende. Insgesamt schalteten 1,02 Millionen Menschen die neue Folge von "Achtung Abzocke" ein.

Die guten Quoten wirkten sich schließlich auch auf das nachfolgende Programm aus. Das "K1 Magazin" etwa erreichte im Anschluss noch 7,0 Prozent Marktanteil, eine Wiederholung von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" kam ebenfalls noch auf gute 6,0 Prozent. Am Ende reichte es für Kabel Eins für einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,6 Prozent - damit lag man nur knapp hinter Sat.1, das 5,8 Prozent erzielte.

RTLzwei tat sich dagegen etwas schwerer. Das neue Format "Kriminell. Weggesperrt. Entlassen." kam nur auf 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 280.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag dann auch nur bei überschaubaren 4,4 Prozent. Zwei Wiederholungen des thematisch eigentlich passenden "Jugendknasts" landeten bei 3,8 und 4,4 Prozent.

Gut verlief der Abend für Vox: Schon ab 20:15 Uhr kam "Iron Man 2" auf 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Reichweite lag bei 1,06 Millionen. Später erreichte "The Last Stand" noch 850.000 Menschen, aufgrund der späten Uhrzeit stieg der Marktanteil beim jungen Publikum auf starke 12,0 Prozent an. In der Nacht lagen zwei Folgen von "Medical Detectives" dann mal wieder bei hervorragenden Werten, die Reihe kam auf 15,0 und 17,1 Prozent - da war es aber längst nach Mitternacht.