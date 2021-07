Nach zwei Tagen Fußball-Pause wurde das Fernsehen am Freitag wieder ganz klar von der Fußball-Europameisterschaft dominiert. Das Interesse bleib dabei in etwa auf dem gleichen Niveau wie vor dem Ausscheiden der deutschen Nationalelf. So sahen 8,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Vormittag zu, wie die Schweizer nur knapp an der Sensation vorbeischrammten und sich Spanien erst im Elfmeterschießen geschlagen geben mussten. Das reichte ab 18 Uhr für einen Marktanteil von 39,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 44,4 Prozent Marktanteil erzielt.

Das zweite Viertelfinal-Spiel ab 21 Uhr zwischen Belgien und Italien lief dann noch besser: Die Gesamt-Reichweite stieg auf durchschnittlich 11,21 Millionen an, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum nochmal leicht auf 41,6 Prozent steigen ließ. In der jüngeren Altersgruppe wurde sogar wieder die 50-Prozent-Marke übersprungen: herausragende 52,2 Prozent Marktanteil standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Wie immer gilt bei diesen Zahlen: Alle, die in Kneipen oder ähnlichem zugesehen haben, sind hier nicht berücksichtigt. Zudem wurden die Partien parallel bei Magenta TV gezeigt - auch wer hier zugesehen hat, ist in den Zahlen ebensowenig enthalten wie Nutzer des Mediatheken-Livestreams des ZDF. Tatsächlich wird die Reichweite also noch ein ganzes Stück höher gelegen haben.

Dem verkürzten "heute-journal" wurde durch die Lage in der Halbzeitpause natürlich auch am Freitag wieder ein riesiges Publikum zugespült. Die Nachrichtensendung erreichte offiziell 10,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 38,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 48,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Während der Halbzeitpause des Vorabendspiels sahen bereits 6,1 Millionen bei der ebenfalls verkürzten "heute"-Ausgabe zu.

Nach dem Fußball zeigte das ZDF eine weitere Folge seines Formats "Heores - Aus dem Leben von Comedians", in dem junge Comedians auf ihre Idole treffen. Von den 4,53 Millionen Menschen, die ab 23 Uhr noch die Nachberichterstattung im Schnitt verfolgt hatten, waren ab 23:30 Uhr zwar nur noch 1,4 Millionen übrig, trotzdem war es damit die bislang erfolgreichste Ausgabe. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum war mit 9,9 Prozent mau, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden aber starke 14,6 Prozent Marktanteil erreicht.