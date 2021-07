Kurz nachdem in dieser Woche die neue Serie "Loving her" in der ZDF-Mediathek ihre Premiere feierte, liefen sämtliche Folgen am Samstagabend auch im linearen Programm - und zwar bei ZDFneo, wo das Interesse jedoch überschaubar blieb. Nur 100.000 Personen waren um 21:41 Uhr bei der ersten Folge dabei, die zweite steigerte sich direkt danach immerhin auf 120.000. Damit war der Quoten-Höhepunkt des Abends zugleich schon erreicht, denn die weiteren Episoden bewegten sich im Anschluss zwischen 80.000 und 100.000 Zuschauenden.

Mäßig fielen dadurch auch die Marktanteile aus: In direkter Konkurrenz zur Fußball-EM musste sich "Loving her" bei ZDF mit Werrten zwischen 0,4 und 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum begnügen, beim jungen Publikum waren zeitweise sogar nur 0,1 Prozent drin. Ungleich stärker war ZDFneo dagegen tagsüber mit seinen "Terra X"-Dokus unterwegs, allen voran zur Mittagszeit, wo der Marktanteil in der Spitze auf bis zu 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen anzog.

Die meistgesehene "Terra X"-Folge lief um 14:39 Uhr und verzeichnete durchschnittlich 270.000 Menschen. Alles in allem war ZDFinfo am Samstag aber noch gefragter als ZDFneo: Der Doku-Sender brachte es im Schnitt auf einen Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum und war beim jungen Publikum mit 2,3 Prozent sogar noch etwas stärker. Seinen Höhepunkt hatte ZDFinfo dabei am späten Abend, als "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte" über 300.000 Zuschauende verbuchten.

Sat.1 Gold lag am Samstag mit 2,2 Prozent in der Zielgruppe übrigens nur knapp dahinter - und profitierte einerseits von beliebten Serienklassikern wie "Quincy", die am Mittag bis zu 3,9 Prozent Marktanteil erzielten, aber auch von einer starken Nacht. Bis in die Morgenstunden hinein steigerte sich Sat.1 Gold in der Spitze auf über 14 Prozent. Erfolgreichstes Drittes Programm war indes der MDR, der am Samstag bundesweit auf 2,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam und nicht zuletzt in der Primetime punktete. Dort stellten die "Schlager des Sommers" mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fast alle Privatsender in den Schatten.