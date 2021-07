am 05.07.2021 - 08:42 Uhr

Sowohl RTLzwei als auch Kabel Eins haben am Sonntag schlechte Quoten eingefahren. Auf gerade mal 3,6 Prozent belief sich der Tagesmarktanteil von RTLzwei in der Zielgruppe, Kabel Eins musste sich sogar mit nur 3,3 Prozent zufrieden. Und blickt man aufs Gesamtpublikum, dann sah die Lage noch dramatischer aus: Hier war ZDFneo mit 3,0 Prozent deutlich stärker als die beiden Privatsender, die sich lediglich auf Rang zehn beziehungsweise zwölf einsortierten - Kabel Eins landete sogar noch hinter ZDFinfo.

Für RTL lief es am Abend besonders mau: Lediglich 320.000 Menschen entschieden sich um 20:15 Uhr für den Spielfilm "Creed - Rocky's Legacy", sodass der Sender weniger zu diesem Zeitpunkt schwächer unterwegs war als Nitro oder Sat.1 Gold. Mehr als ein Marktanteil von 2,6 Prozent war in der Zielgruppe für den Streifen nicht drin. Und auch "Close Up" tat sich im weiteren Verlauf des Abends mit 3,5 Prozent ziemlich schwer.

Immerhin: Tagsüber übersprang RTLzwei mit Formaten wie "Die Schnäppchenhäuser" oder "Mein neuer Alter" mehrfach die Marke von fünf Prozent - ein Erfolg, der Kabel Eins nicht gelang. Stattdessen versagte dort die Dokusoap "Die Bademeister" zur Mittagszeit mit dürftgen 1,9 Prozent, ehe die anschließenden Wiederholungen von "Mein Lokal, Dein Lokal" konstant weniger als vier Prozent erzielten.

In der Primetime enttäuschten dann die "Trucker Babes", die mit einer Wiederholung nur 660.000 Zuschauende und einen Marktanteil von 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchten. Immerhin: Zu später Stunde drehten weitere Folgen der Dokusoap doch noch auf. So lag der Marktanteil um 22:26 Uhr bei 5,0 Prozent und weit nach Mitternacht ging es für die "Trucker Babes" sogar auf bis zu 8,6 Prozent nach oben.