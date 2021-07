Das Erste war am Sonntag auch ohne Fußball-EM Marktführer - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen,was letztlich auf eine recht bunte Programmmischung zurückzuführen ist. So lockte schon "Die Sendung mit der Maus" gegen 9:30 Uhr im Schnitt 1,24 Millionen Zuschauende vor den Fernseher und trieb den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf fulminante 20,7 Prozent. "Immer wieder sonntags" sprach danach ein eher älteres Publikum an und verbuchte insgesamt mit 1,52 Millionen Menschen einen Marktanteil von 16,1 Prozent.

Nach zwischenzeitlicher Durststrecke gegen den "ZDF-Fernsehgarten" zogen die Quoten am Nachmittag mit der Tour de France wieder ein: 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,7 Prozent Marktanteil sind ein gutes Ergebnis, zumal die Tour auch beim jungen Publikum mit 9,9 Prozent Marktanteil klar über dem Senderschnitt landete. Und in der Primetime sorgte der "Tatort" schließlich für gewohnt starke Quoten: Trotz aler Folge erreichte die Krimireihe 7,23 Millionen Menschen, die hervorragenden 25,2 Prozent Marktanteil entsprachen.

Umso erstaunlicher, dass es nicht gelang, das Publikum danach besser vor dem Bildschirm zu halten, denn "Brokenwood - Mord in Neuseeland" tat sich danach mit 2,12 Millionen Zuschauenden erstaunlich schwer - während das "heute-journal" im ZDF auf fast fünf Millionen aufdrehte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sackte der Marktanteil des Ersten um 21:45 Uhr sogar von 20,6 auf 4,4 Prozent regelrecht ab. Die ZDF-Nachrichten kamen dagegen auf sehr gute 11,5 Prozent beim jungen Publikum, nachdem "Kati Fforde" zuvor nur 6,2 Prozent erzielte.

Mit 4,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die ZDF-Schmonzette übrigens der stärkste "Tatort"-Verfolger. In der Zielgruppe wiederum war es der Spielfilm "King Arthur: Legend of the Sword", der mit guten 11,8 Prozent noch am ehesten mit dem Krimi mithielt. 1,96 Millionen Personen waren im Schnitt dabei. RTL kam parallel dazu mit "The Da Vinci Code - Sakrileg" auf 1,54 Millionen Menschen sowie 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während "Manhattan Queen" in Sat.1 noch ordentliche 9,1 Prozent verzeichnete.