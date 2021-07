Es war schon reichlich kurios, was RTL den Zuschauenden am Montagabend zur besten Sendezeit bot (Hier geht’s zur TV-Kritik). Doch die Quoten am Tag danach können sich durchaus sehen lassen. Die Gesamtreichweite des "Extra"-Specials aus dem Wattenmeer war mit 1,47 Millionen zwar nicht sonderlich hoch, davon waren aber 750.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil in dieser Zielgruppe lag daher bei soliden 11,0 Prozent - und damit über dem derzeitigen RTL-Schnitt.

Deutlich schlechter lief es in der Primetime für Sat.1, wo das neue Format "Mein Date, mein bester Freund & Ich" startete. Zum Auftakt hatte das aber große Probleme: Nur 570.000 Menschen entschieden sich für die Kuppelsendung, 380.000 kamen aus der Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag daher auch nur bei 5,9 Prozent. "Promis Privat" rutschte danach noch auf 4,6 Prozent ab, aber auch bei RTL tat sich "Extra" mit 8,6 Prozent deutlich schwerer als das Special zuvor.

Gut funktioniert hat bei RTL unterdessen die Umstellung von "Punkt 12" von zwei auf drei Stunden. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 14,8 Prozent und damit so ziemlich auf dem Niveau, das die Sendung in diesem Jahr bislang im Schnitt erreichte. Auch "Die Superhändler" (11,4 Prozent) und die "Versicherungsdetektive" (11,7 Prozent) lagen im grünen Bereich, "Unter Uns" und "Explosiv" rutschten danach mit 9,6 und 9,3 Prozent dann aber in den einstelligen Bereich ab.

In Sat.1 lief es eigentlich nur für das "Frühstücksfernsehen" so richtig gut. Am Vormittag kam diese Sendung auf 22,5 Prozent Marktanteil, das war ein neuer Bestwert in diesem Jahr. Anders als Sat.1 erreichte ProSieben in der Daytime immer wieder zweistellige Marktanteile, das gelang vor allem am Nachmittag mit den US-Sitcoms, aber auch "taff" (14,1 Prozent) holte gute Quoten. Zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht schwankten "Big Bang Theory"-Wiederholungen zwischen 7,8 und 10,3 Prozent. Nach Mitternacht waren dann mehrmals zweistellige Werte drin.