"Tilo Neumann und das Universum" mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle ist schon seit einigen Monaten bei TVNow zu sehen, nun hat Vox die Serie auch im Free-TV ausgestrahlt. Der Quoten-Erfolg hielt sich dabei aber in Grenzen: Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete Folge vier, die es ab 21:40 Uhr auf 700.000 Zuschauer brachte. Aber auch damit waren in der Zielgruppe nur 5,6 Prozent Marktanteil drin.

Zwischenzeitlich lag die Serie auch immer wieder mal unter der Marke von 5,0 Prozent. Den Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent zog "Tilo Neumann und das Universum" jedenfalls sukzessive nach unten. "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" lagen am Nachmittag bei 10,0 und 10,2 Prozent, dazwischen kam "4 Hochzeiten und eine Traumreise" auf 7,3 Prozent. Und auch "First Dates" lag mit 8,1 Prozent im grünen Bereich.

Überhaupt nicht funktioniert hat derweil der Start des RTLzwei-Formats "Clever wohnen - Mehr Platz für uns". Mit einer Reichweite von 520.000 holte man schon beim Gesamtpublikum nur schwache 1,9 Prozent Marktanteil. In der werberelevanten Zielgruppe waren ebenfalls nur 3,3 Prozent drin. Zwei Ausgaben der "Schnäppchenhäuser" steigerten sich danach aber immerhin noch auf 5,1 und 6,6 Prozent.

Rundum zufrieden mit dem Abend sein kann dagegen Kabel Eins: Mit dem Actionfilm "Over the Top" (Hauptrolle: Sylvester Stallone) erreichte der Sender 1,12 Millionen Menschen, 480.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 6,9 Prozent. Und auch "Die Stallone-Story" erreichte danach noch sehr gute 7,1 Prozent. So setzte sich Kabel Eins mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,2 Prozent auch deutlich vor RTLzwei (4,7 Prozent).