am 08.07.2021 - 09:11 Uhr

Zu Beginn des Abends bot der "Bozen-Krimi" im Ersten einigen Menschen noch eine schöne Alternative zur Fußball-EM, doch mit einer weiteren Wiederholung direkt im Anschluss fuhr der Sender am Mittwoch nicht mehr gut. Doch der Reihe nach: 3,28 Millionen Menschen entschieden sich zunächst um 20:15 Uhr für eine alte Krimi-Folge, die einen Marktanteil von 11,8 Prozent und erzielte und somit in der Primetime die höchste Quote abseits des EM-Halbfinals verzeichnete.

Um 21:45 Uhr gelang es dem Ersten allerdings nur noch die Hälfte des Publikums vor dem Fernseher zu halten. Die Reichweite des "Bozen-Krimis" ging zu diesem Zeitpunkt auf 1,57 Millionen Zuschauende zurück und der Marktanteil sackte auf 5,6 Prozent ab - zur zweiten Halbzeit schalteten also offensichtlich einige zum ZDF. Beim jungen Publikum hatte der Krimi im Ersten zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Chance mehr: Auf gerade mal 1,5 Prozent belief sich der Marktanteil, nachdem schon um 20:15 Uhr lediglich 3,9 Prozent erzielt wurden.

Als stärkster Verfolger in der Zielgruppe ging unterdessen RTL hervor, wo "Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau" trotzdem nicht über 5,0 Prozent Marktanteil hinauskam. Insgesamt erreichte die Show-Wiederholung nur 1,08 Millionen Menschen - ähnlich viele wie übrigens ZDFneo mit einer "Wilsberg"-Wiederholung. "Stern TV" musste sich derweil im Anschluss bei RTL mit 4,1 Prozent Marktanteil begnügen. Sat.1 kam ab 22:20 Uhr mit dem Spielfilm "Sind denn alle Männer Schweine?" sogar auf gerade mal noch 1,8 Prozent, nachdem "Herztöne" zum Start in den Abend noch 4,2 Prozent geschafft hatte. Mehr als 940.000 Zuschauende waren für den Streifen letztlich aber nicht drin.

Auch für ProSieben verlief der Mittwochabend überschaubar: 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gab's für den Spielfilm "Freundschaft Plus", "9-1-1 Notruf L.A." ging anschließend mit 2,0 Prozent baden. Für Vox galt das für Vox schon zu Beginn des Abends, als "Bones" gerade mal 2,9 Prozent erzielte. Nach 22 Uhr musste sich die Serie sogar zeitweise mit nur 1,7 Prozent begnügen. Und auch RTLzwei lag ab 22:15 Uhr mit dem "Messie-Team" unter der Marke von zwei Prozent. "Zuhause im Glück" lag zuvor zumindest noch bei 3,8 Prozent sowie insgesamt 710.000 Zuschauenden.