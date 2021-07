Seit einigen Wochen wiederholt RTL im Vormittagsprogramm die einst so beliebte Doku-Reihe "Vermisst", doch ein Erfolg ist für den Privatsender damit bislang um 10 Uhr nicht drin. Bemerkenswert schlechte Quoten wurden jetzt für die Ausstrahlung vom Mittwoch ausgewiesen, die um 10 Uhr mit 180.000 Zuschauenden auf gerade mal 3,5 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging "Vermisst" sogar mit nur 1,5 Prozent baden - damit lag RTL zu diesem Zeitpunkt noch hinter kleinen Sendern wie Nitro, DMAX oder Sixx.

Besonders aufmerksam dürfte man in diesen Tagen bei RTL aber vor allem die Quoten-Entwicklung von "Punkt 12" beobachten, dessen Sendezeit bekanntlich jüngst auf drei Stunden erweitert wurde. Während das Konzept am Montag und Dienstag mit jeweils 14 Prozent Marktanteil gut aufging, reichte es zur Wochenhälfte jedoch für nur 9,6 Prozent in der Zielgruppe. Das war der schwächste Wert, den "Punkt 12" im laufenden Jahr verzeichnete. Insgesamt sah es mit durchschnittlich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,1 Prozent Marktanteil ebenfalls unspektakulär aus.

Dazu kommt, dass es auch für die "Superhändler" wenig zu holen gab: Nur 380.000 Trödel-Fans und ein Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe waren für die Show drin, während "Bares für Rares" im ZDF stolze 11,7 Prozent beim jungen Publikum holte - und mit insgesamt 2,31 Millionen Menschen sowie 23,9 Prozent Marktanteil ohnehin in einer eigenen Liga glänzte. Immerhin: "Die Versicherungsdetektive" machten ihre Sache anschließend bei RTL mit 11,0 Prozent Marktanteil ganz ordentlich.

Auf eine alles in allem gute Daytime blickt man unterdessen in Sat.1, wo "Auf Streife" um 14 Uhr mit überzeugenden 13,1 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 830.000 Zuschauenden punktete. Der Ableger "Auf Streife - Die Spezialisten" kam danach auf 9,9 Prozent, ehe für die "Klinik am Südring" noch 8,4 Prozent drin waren. Ähnlich wie bei RTL klaffte übrigens auch bei Sat.1 eine Quoten-Lücke am Vormittag: Mit der Scripted Reality "Mein dunkles Geheimnis" erzielte der Sender gegen 11 Uhr gerade mal noch 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.