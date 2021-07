am 09.07.2021 - 08:44 Uhr

Erstaunlich kräftig sanken in der vergangenen Woche die Quoten der ProSieben-Realityshow "Die Alm". Nach einem ohnehin recht unspektakulären Comeback musste sich das Format zuletzt mit weniger als acht Prozent Marktanteil zufriedengeben. Umso größer dürfte nun die Erleichterung in Unterföhring sein, denn die dritte Folge konnte einen Großteil der Verluste wieder wettmachen.

Durchschnittlich 1,18 Millionen Personen entschieden sich am Donnerstag für die Show. Das waren zwar 100.000 weniger als beim Staffel-Auftakt, aber fast 200.000 mehr als vor einer Woche. In der Zielgruppe zog der Marktanteil kräftig an und lag nun mit 10,6 Prozent immerhin wieder klar im zweistelligen Bereich. "red" machte aus dem Vorlauf jedoch viel zu wenig und blieb im Anschluss bei nur 7,2 Prozent hängen.

Zu diesem Zeitpunkt war RTL deutlich stärker als ProSieben: Auf immerhin 12,3 Prozent Marktanteil hatte sich "Die Obduktion" mit Jan Josef Liefers und Michael Tsokos am späten Abend gesteigert, nachdem das "RTL Spezial" um 20:15 Uhr nur enttäuschende Quoten eingefahren hatte. "War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona" interessierte lediglich 1,29 Millionen Menschen und bescherte RTL einen schwachen Marktanteil von 8,9 Prozent.

Der Kölner Sender lag damit auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" nach dem Rekord der Vorwoche erneut überzeugte. 8,7 Prozent betrug der Marktanteil diesmal, sodass das Format weit über dem Senderschnitt lag. 1,09 Millionen Zuschauende waren insgesamt dabei, ehe das "K1 Magazin" noch 780.000 Personen vor dem Fernseher hielt und den Marktanteil in der Zielgruppe auf 9,1 Prozent trieb.