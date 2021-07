© Super RTL

Insgesamt kam "Breaking Dawn" auf 0,30 und 0,36 Millionen Zusehende. Doch nicht nur SuperRTL punktete, auch Tele 5 blickt auf einen sehr starken Samstagabend. Dem Film "Lake Placid" um 20:15 Uhr folgte dabei ab 22 Uhr "Lake Placid 3", 0,50 und 0,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden im Schnitt gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Ausstrahlungen mit 3,0 und 2,0 Prozent klar über der eigentlichen Norm. Bei ZDFneo punktete "Morning Glory". Der Film holte zur besten Ausstrahlungszeit 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt erreichte er 2,2 Prozent – und damit verbunden rund 510.000 Menschen.

Sat.1 Gold derweil räumte mit zwei Wiederholungen der US-Krimireihe "Columbo" ab, sowohl ab 20:15 Uhr als auch ab kurz nach 22 Uhr sicherten sich die Ausgaben 3,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Werberelevanten. Eine weitere Ausstrahlung ab kurz vor Mitternacht ließ die Marktanteile sogar auf 3,7 Prozent nach oben schnellen. Bis zu 0,59 Millionen Zuschauende im Schnitt (20:15-Uhr-Folge) schalteten ein.

Bei all diesen Erfolgen musste eine Free-TV-Premiere bei Kabel Eins Doku kleinere Brötchen backen. Die hierzulande schon von History im Pay-TV gezeigte Sendung "Die Welt der Spione" mit dem unter anderem aus "Homeland" bekannten Damian Lewis lief ab 22:15 Uhr im Doppelpack. 0,07 und 0,05 Millionen Menschen sahen im Schnitt zu. Das Format taucht in die Welt der Spione ein und möchte die spannendsten Undercover-Missionen aller Zeiten enthüllen. Doch mit nur 0,5 und 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief das eher am Publikum vorbei. Gefragter war Kabel Eins Doku derweil ab 20:15 Uhr. Eine Dokumentation rund um die Havarie der Amoco Cadiz bescherte der Reihe "Außer Kontrolle" immerhin 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Rund 70.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein.