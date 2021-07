"Wer stiehlt mir die Show?" hat sich am Dienstag standesgemäß bei ProSieben zurückgemeldet. Die Show von Joko Winterscheidt erreichte 990.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden sehr gute 17,3 Prozent Marktanteil gemessen. Nur die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte noch eine etwas höhere Reichweite in der Zielgruppe, nach 20:15 Uhr war ProSieben mit dem Format jedoch Marktführer.

Insgesamt schalteten 1,43 Millionen Menschen ein. Blickt man nur auf die Reichweiten von "Wer stiehlt mir die Show?", könnte man übrigens meinen, dass die ProSieben mit den Zahlen nicht zufrieden ist. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum setzte es mit dem Comeback nämlich Tiefstwerte, die erste Staffel war aber auch Anfang des Jahres zu sehen. Im Winter ist die TV-Nutzung naturgemäß höher als im Hochsommer. Und der hohe Marktanteil zeigt schon, wie stark die Show am Dienstag unterwegs war.

Keine Chance gegen die ProSieben-Show hatte jedenfalls "Take Me Out XXL". Das Format, das am Dienstag erstmals von Jan Köppen präsentiert wurde, erreichte insgesamt wie "Wer stiehlt mir die Show?" 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber nur 760.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 12,4 Prozent. Mit den grandiosen Werten, die "Take Me Out" mit Ralf Schmitz oft erzielte, konnte Köppen zum Start noch nicht mithalten. Allerdings zeigte RTL das Format in der Vergangenheit meist am späten Abend.

"Die größten Schlamassel der Welt" kamen im Anschluss bei RTL noch auf 11,4 Prozent Marktanteil - und auch bei ProSieben ging es bergab. Die Wiederholung von "Die Alm" verlor ein Großteil des Publikums, nur 240.000 Menschen sahen zu. Das ließ den Marktanteil auf 7,7 Prozent sinken. Durch die starke Primetime ist ProSieben am Dienstag dennoch der erfolgreichste Sender gewesen, der Tagesmarktanteil lag bei 11,0 Prozent. Damit ließ man RTL recht deutlich hinter sich, die Kölner kamen auf Rang zwei auf 10,3 Prozent.