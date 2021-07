Überraschend hat Sat.1 in der vergangenen Woche angekündigt, an diesem Dienstag eine Doku über Angela Merkel zeigen zu wollen. Damit kam man RTL zuvor, wo man für Donnerstag ein ähnliches Programm plant (DWDL.de berichtete). Der Erfolg der Sat.1-Doku "Die Ära Merkel - Gesichter einer Kanzlerin" hielt sich allerdings in Grenzen: 1,04 Millionen Menschen sahen sich den Film am Dienstag zur besten Sendezeit an, 420.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei 7,0 Prozent.

Die Doku lag damit auf dem Senderschnitt der vergangenen Monate, mit dem konnte Sat.1 aber noch nie zufrieden sein. Insofern kann man sich nur wundern, dass sich der Sender auf Twitter über den "schönen Erfolg" freut. Vielleicht zeigt das aber auch nur, wie sehr sich die Ansprüche in Unterföhring mittlerweile verschoben haben. Eins muss man Sat.1 allerdings zugute halten: Der Sender war in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt bekannt für Dokumentationen und Informationen. Von daher ist eine Merkel-Doku auf Senderschnitt vielleicht eben doch ein kleiner Erfolg.

Geschlagen geben musste sich Sat.1 in der Primetime jedenfalls nicht nur RTL und ProSieben, sondern auch "In aller Freundschaft" im Ersten. Zwei Folgen der ARD-Serie erreichten 450.000 bzw. 490.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das hatte 7,4 und 7,7 Prozent Marktanteil zur Folge. Insgesamt spielten die Serien mit 4,05 und 4,37 Millionen ohnehin in einer eigenen Liga.

Erfolgreichstes ZDF-Format war am Dienstag die "heute" um 19 Uhr, die es auf 3,70 Millionen Zuschauende und 18,9 Prozent Marktanteil brachte. In der Primetime hielten sich zwei "ZDFzeit"-Ausgaben über royale Familien bei knapp mehr als 10 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen verlief der Abend im ZDF weitgehend unspektakulär - bis Markus Lanz um 22:44 Uhr übernahm. Dessen Talkshow erreichte insgesamt gute 13,4 Prozent Marktanteil und beim jungen Publikum ebenfalls erfreuliche 10,9 Prozent.

Und noch einmal kurz zurück zu Sat.1, das sich am späten Abend noch schwerer tat als in der Primetime. "Akte" fiel ab 22:40 Uhr auf 4,9 Prozent in der Zielgruppe zurück - also auch deutlich hinter "Markus Lanz". Nur 520.000 Menschen sahen sich das Sat.1-Magazin an. Am Ende reichte es für Sat.1 zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,5 Prozent. Neben dem "Frühstücksfernsehen" (18,7 Prozent) überzeugten zudem die Scripted Realitys zwischen 13 und 17 Uhr mit zweistelligen Werten.