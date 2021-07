Der Start in die zweite "Kampf der Realitystars"-Staffel ist aus Sicht von RTLzwei geglückt. 1,19 Millionen Menschen sahen sich die Show am Mittwochabend an und sorgten damit direkt für einen Rekord. Im vergangenen Jahr kam das Format nie auf eine höhere Reichweite. Und auch mit den Werten beim jungen Publikum kann der Sender zufrieden sein: 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 9,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 29-Jährigen waren sogar 14,5 Prozent drin.

Mit diesen Zahlen kann man in Grünwald sehr zufrieden sein. Die erste Staffel kam im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 7,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zwei Ausgaben erreichten damals mit ihren vorläufig gewichteten Quoten mehr als 9,0 Prozent Marktanteil. Das schaffte man nun bereits mit der ersten Folge. In den endgültig gewichteten Quoten legte "Kampf der Realitystars" 2020 meist noch zu. Gelingt dem Format das auch jetzt, dürfte die 10-Prozent-Hürde noch fallen.

Nicht ganz so euphorisch wird man heute bei RTL sein, die "Bachelorette" meldete sich nämlich überraschend schwach zurück. Mit 1,28 Millionen Zuschauenden war man gar nicht so viel erfolgreicher unterwegs als RTLzwei. Es ist außerdem die bislang niedrigste Reichweite in der Geschichte des Formats. Bislang lag der Tiefstwert bei 1,66 Millionen - und damit deutlich höher. In der Zielgruppe waren 11,4 Prozent Marktanteil drin. Damit lag die "Bachelorette" über dem RTL-Schnitt.

Auch mit dem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,2 Prozent wird man bei RTL wohl zufrieden sein. Aber auch hier ist es RTLzwei, das mit 6,2 Prozent einen Wert erzielte, der in jüngerer Vergangenheit nicht oft drin war. Am Mittwoch funktionierte beim Sender übrigens auch der Vorabend: "Köln 50667" erzielte 7,9 Prozent und lag damit auf dem Niveau des Jahreshochs, das man schon am Dienst erreichte. "Berlin - Tag & Nacht" stellte danach mit 8,0 Prozent einen Bestwert im laufenden Jahr auf.