am 23.07.2021 - 09:24 Uhr

Die Sommerpause von "Maybrit Illner" nutzt das ZDF im Wahljahr 2021 für das neue Format "Für & Wider - Die ZDF-Wahlduelle". Nachdem es schon zwei Ausgaben in ZDFinfo gegeben hatte, waren bei der Premiere im ZDF nun Grünen-Politiker Cem Özdemir und FDP-Chef Christian Lindner bei Dunja Hayali und Andreas Wunn zum Thema "Flutkatastrophe und Hitzewelle: Brauchen wir die radikale Klimawende?" zu Gast. Die Quoten konnten sich durchaus sehen lassen.

2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten für einen Marktanteil von 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 8,9 Prozent ein Wert deutlich über dem ZDF-Senderschnitt erreicht. Markus Lanz trieb den Marktanteil bei den Jüngeren im Anschluss sogar wieder auf zweistellige Werte: 10,2 Prozent Marktanteil holte der spätabendliche ZDF-Talk bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was beim Gesamtpublikum 14,9 Prozent Marktanteil entsprach.

RTL hatte sich ja kurzfristig entschieden, das "Stern TV Spezial" zum fünfjährigen Jahrestag des rechtsextremistischen Attentats am OEZ in München nicht um 20:15 Uhr, sondern erst am späteren Abend zu zeigen. Zwischen 22:15 Uhr und 1 Uhr nachts erzielte die Sendung einen guten Marktanteil von 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen im Schnitt 1,02 Millionen Menschen zu. Die um 20:15 Uhr eingeschobene Folge von "Undercover Boss" hatte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 9,4 Prozent erzielt.

Der Tagessieg beim Gesamtpublikum ging unterdessen ans ZDF: 4,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Film "Mutter kündigt", was einem Marktanteil von 18,9 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,7 Prozent gut aus. Das Erste hatte mit einer Wiederholung eines "Kroatien-Krimis" das Nachsehen, kam aber mit 3,54 Millionen Zuschauenden trotzdem auf gute 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.