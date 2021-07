Heute um 13 Uhr deutscher Zeit steigt die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokyo - bekanntlich ohne Zuschauer vor Ort. Doch schon am gestrigen Donnerstag starteten die ersten Sportarten, unter anderem auch das Fußball-Turnier. Darin trat das deutsche Team gestern nachmittag gegen Brasilien an - und unterlag mit 2:4. Die Übertragung im Ersten verfolgten ab 13:28 Uhr im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 13,9 Prozent entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,2 Prozent Marktanteil erzielt - ordentliche Werte, die aber auch noch Luft nach oben lassen.

Das gilt um so mehr als im weiteren Verlauf des Nachmittags mit weiteren Fußball-Übertragungen der Marktanteil sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen schnell wieder in die Einstelligkeit abrutschte. Ähnlich sah es auch am Vormittag aus, wo Das Erste ebenfalls nur Marktanteile im einstelligen Bereich erzielen konnte. Die vormittägliche Fußball-Konferenz zählte insgesamt nur 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Neben dem Ersten überträgt auch Eurosport die Olympischen Spiele. Hier liegt für den gestrigen Donnerstag nur eine durchschnittliche Reichweite für die Zeit zwischen 9 und 16 Uhr vor. Im Schnitt saßen hier etwas weniger als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Die Marktanteile lagen mit 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber immerhin klar über dem üblichen Eurosport-Senderschnitt. Die Baseball-Übertragung lockte hatte am frühen Morgen allerdings nur etwas mehr als 10.000 Leute vor den Fernseher. Mehr als 0,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum war damit nicht zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren Reichweite und Marktanteil im nicht messbaren Bereich.