Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,1 Prozent war Das Erste am Sonntag der erfolgreichste Sender, auch bei den 14- bis 49-Jährigen ist man mit einem Wert in Höhe von 13,4 Prozent nicht zu schlagen gewesen. Für den Sender war es ein rundum gelungener Tag: Höhepunkt war der "Tatort" zur besten Sendezeit, der es auf eine Reichweite in Höhe von 6,24 Millionen brachte. 22,8 Prozent Marktanteil schaffte man damit beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 16,1 Prozent zu Buche.

Während damit kein anderer Sender zur besten Sendezeit erfolgreicher war, erreichte Das Erste auch im Tagesprogramm durchweg gute Quoten. Mit den Olympia-Übertragungen waren oft mehr als 20 Prozent beim Gesamtpublikum drin - und diesen Wert konnte man auch beim jungen Publikum einige Male überspringen. Die wohl größte Überraschung: Die meistgesehene Olympia-Übertragung beim jungen Publikum lief bereits zur Mittagszeit. 730.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den Skateboarding-Wettbewerb an, das entsprach 23,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 2,51 Millionen Menschen ein.

Das Fußballspiel zwischen Deutschland und Saudi Arabien kam später noch auf 2,86 Millionen Zuschauende, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 23,1 Prozent Marktanteil stiegen ließ. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen landete man bei sehr guten 20,3 Prozent. Und auch danach sorgten die Übertragungen der Wettbewerbe Badminton, Schwimmen, Turnen, Basketball und Reiten für fantastische Quoten.

Das ZDF war der einzige Sender, der am Sonntag insgesamt halbwegs mit dem Ersten mithalten konnte. 12,1 Prozent betrug der Tagesmarktanteil der Mainzer. In der Primetime erreichte der Sender 4,03 Millionen Zuschauende mit einem "Inga Lindström"-Film, 14,7 Prozent Marktanteil holte man damit beim Gesamtpublikum. Das "heute journal" steigerte sich danach noch auf 4,77 Millionen und 19,1 Prozent. "Ein Fall für zwei" hielt sich am späten Abend nur noch knapp über der Marke von 10,0 Prozent.