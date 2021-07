Normalerweise sind für das ZDF am Dienstagabend meist nur überschaubare Quoten drin. Im laufenden Jahr kommt "ZDFzeit" durchschnittlich auf weniger als drei Millionen Zuschauende, der Marktanteil liegt im einstelligen Bereich. An diesem Dienstag sah es deutlich besser aus: 3,38 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Doku-Reihe an, in der es um Ikea ging. Der Marktanteil lag bei ziemlich guten 13,4 Prozent.

Noch überraschender aber ist die Performance, die "ZDFzeit" bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte. 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse und sorgten damit für 12,2 Prozent Marktanteil. Einen höheren Wert erzielte die Doku-Reihe zuletzt im Januar 2015. "Frontal" fiel im Anschluss auf 7,6 Prozent beim jungen Publikum. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,48 Millionen, insgesamt standen damit 9,6 Prozent zu Buche.

Am Ende brachte es das ZDF auf 14,1 Prozent Tagesmarktanteil. An normalen Tagen würde das wahrscheinlich reichen, um bester Sender zu sein. Am Dienstag reichte es knapp nicht, denn Das Erste war mit 14,5 Prozent noch ein wenig besser unterwegs. Hier waren es vor allem die Olympia-Übertragungen, die tagsüber für starke Werte sorgten. Zwischen 9 und 12 Uhr lagen diese beim Gesamtpublikum durchweg bei mehr als 20 Prozent. Auch beim jungen Publikum übersprangen die Übertragungen diese Marke oft.

Die höchste Reichweite bei den Olympia-Übertragungen erzielten die Gewichtheberinnen am Nachmittag: 2,17 Millionen Menschen schalteten den Wettbewerb ein, das entsprach 21,9 Prozent Marktanteil. Am Vorabend erzielte auch "Gefragt - gejagt" noch gute 15,3 Prozent und in der Primetime waren es dann die Serien, die überzeugten. "Die Kanzlei" erreichte 3,57 Millionen Menschen, "In aller Freundschaft" kam danach auf 4,31 Millionen. Mit 14,1 und 16,8 Prozent Marktanteil lagen beide Formate deutlich über dem Senderschnitt.