Mit Sommerinterviews mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern von CDU, SPD, Grünen und FDP will Sat.1 in diesem Jahr eine Duftmarke setzen - und wieder ein Stück weit relevanter werden. Der Auftakt ging aus Quotensicht nun aber völlig in die Hose: Nur 390.000 Menschen sahen sich das Gespräch am Dienstagvorabend mit Robert Habeck an. Davon waren nur 140.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent.

Damit lag Sat.1 am Vorabend auf einem Niveau mit Nitro: Dort kam eine Wiederholung von "Hör mal, wer da hämmert!" auf 150.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil betrug 2,5 Prozent. Insgesamt sahen 300.000 Menschen zu. Die überschaubaren Quoten für das Sommerinterview kommen nicht überraschend, der Vorabend von Sat.1 gleicht schon seit Monaten einem Trümmerfeld. Am Dienstag lagen auch "Rolling" und "Buchstaben Battle" mit 2,6 und 3,6 Prozent Marktanteil einmal mehr im tiefroten Bereich.

In der Primetime lief es für Sat.1 dann ebenfalls nicht zufriedenstellend: "Lebensretter hautnah" erreichten nur 5,2 Prozent Marktanteil, 870.000 Menschen sahen zu. Ein kleiner Lichtblick war im Anschluss die "akte", die sich trotz des schwachen Vorlaufs steigern konnte und auf 7,2 Prozent kam.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,9 Prozent kann man allerdings nicht zufrieden sein. Damit landete man aber immerhin noch vor Vox, das sich mit 5,5 Prozent noch schwerer tat. In der Primetime lief es für "Die wundervolle Welt der Liebe" ziemlich schlecht. Nur 710.000 Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe wurden 4,8 Prozent gemessen. "Ab ins Beet!" rutschte danach auf noch viel schlechtere 2,7 Prozent ab. Für RTLzwei lief es mit "Armes Deutschland - Deine Kinder" mit 5,6 Prozent zunächst noch recht gut, "Kleine Helden ganz groß" brachte es im Anschluss aber nur noch auf 3,8 Prozent.