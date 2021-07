Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Angesichts der verheerenden Schäden durch die Flut nach den Unwettern bemühten sich in der vergangenen Woche die großen Sender allesamt darum, um Spenden zu werben. Das ZDF entschied sich dabei gegen eine klassische Spendensendung, wie es sie bei Sat.1 und der ARD gab und zeigte am Dienstag einen Themenabend, in dem man sich in Sonderausgaben seiner regulären Dienstagsformate auch ausführlich mit den Hintergründen und Ursachen beschäftigte.

Diese Herangehensweise sorgte dafür, dass die Sendungen auch zeitversetzt nochmal eine höhere Nutzung aufwiesen. Vor allem das Magazin "frontal" überzeugte mit einem nachträglichen Reichweiten-Zuwachs um 110.000 auf leztztlich insgesamt 3,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, doch auch "ZDFzeit", "Leschs Kosmos" und "Markus Lanz - Spezial" legten im Nachhinein noch um 80.000 bis 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Lanz fand dabei zeitversetzt vor allem wieder viele jüngere Zuschauer, was den Marktanteil in dieser Altersgruppe noch um 1,6 Prozentpunkte auf nun 12,8 Prozent ansteigen ließ. Beim Gesamtpublikum ging's auf 19,1 Prozent nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Bares für Rares 21.07.

20:15 4,72

(+0,11) 20,1%

(+0,2%p.) 0,59

(+0,05) 10,2%

(+0,4%p.) frontal 20.07.

21:00 3,23

(+0,11) 12,7%

(+0,3%p.) 0,66

(+0,02) 10,4%

(+0,2%p.) Sturm der Liebe 23.07.

15:07 1,21

(+0,11) 12,1%

(+0,9%p.) 0,10

(+0,02) 4,3%

(+0,6%p.) Brennpunkt: Hochwasserlage 19.07.

20:15 4,77

(+0,10) 18,6%

(+0,1%p.) 1,08

(+0,05) 18,0%

(+0,3%p.) Harter Brocken: Der Geheimcode 24.07.

20:16 4,78

(+0,10) 20,6%

(+0,1%p.) 0,53

(+0,03) 10,8%

(+0,4%p.) Tagesschau 19.07.

20:00 4,81

(+0,10) 19,9%

(+0,3%p.) 1,07

(-0,01) 18,9%

(-0,3%p.) Sportschau 24.07.

17:59 1,54

(+0,09) 11,2%

(-0,1%p.) 0,14

(+0,01) 5,2%

(-0,2%p.) Sturm der Liebe 20.07.

15:08 1,29

(+0,09) 13,8%

(+0,9%p.) 0,14

(+0,04) 7,0%

(+1,9%p.) Markus Lanz - Spezial 20.07.

22:47 2,41

(+0,09) 19,1%

(+0,2%p.) 0,43

(+0,07) 12,8%

(+1,6%p.) In aller Freundschaft 20.07.

01:40 0,23

(+0,09) 6,5%

(+2,2%p.) 0,07

(+0,04) 6,5%

(+3,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.07.-25.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Alles in allem blieben die ganz großen Aufschläge durch zeitversetzte Nutzung in der vergangenen Woche aber aus, der geteilte erste Platz ging neben "frontal" an "Bares für Rares", das ebenfalls im Nachhinein noch 110.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte.

Der im Linearen sehr schwach laufende Serien-Donnerstag von Sat.1 konnte die Lage im Nachhinein auch etwas verbessern. "FBI: Most Wanted" sammelte so noch 80.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil in der klassischen Zielgrupep stieg um bis zu 1,1 Prozentpunkte - was letztlich aber trotzdem nur 3,5 und 4,7 Prozent entsprach. Auch "MacGyver" legte in ähnlichem Umfang zu, auch dort sah es trotz des Nachschlags mit 5,3 Prozent Marktanteil aber weiter nicht gut aus.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Markus Lanz - Spezial 20.07.

22:47 2,41

(+0,09) 19,1%

(+0,2%p.) 0,43

(+0,07) 12,8%

(+1,6%p.) FBI: Most Wanted 22.07.

23:13 0,65

(+0,08) 5,4%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,04) 4,7%

(+1,1%p.) FBI: Most Wanted 22.07.

22:15 0,80

(+0,08) 4,5%

(+0,4%p.) 0,15

(+0,04) 3,5%

(+0,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 23.07.

19:37 1,89

(+0,07) 9,9%

(+0,3%p.) 0,69

(+0,05) 16,3%

(+0,8%p.) Die Bachelorette 21.07.

20:14 1,21

(+0,06) 5,2%

(+0,2%p.) 0,60

(+0,06) 10,4%

(+0,8%p.) MacGyver 22.07.

20:14 0,82

(+0,08) 3,5%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,05) 5,3%

(+0,8%p.) Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur 24.07.

23:15 0,14

(+0,03) 1,0%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 2,4%

(+0,8%p.) Wer stiehlt mir die Show? 20.07.

20:15 1,27

(+0,08) 5,5%

(+0,3%p.) 0,87

(+0,06) 15,0%

(+0,8%p.) WISO 19.07.

19:40 2,36

(+0,07) 10,3%

(+0,2%p.) 0,29

(+0,04) 5,7%

(+0,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 19.07.

19:38 2,46

(+0,04) 10,9%

(+0,1%p.) 0,97

(+0,05) 18,8%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.07.-25.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de