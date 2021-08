Das ZDF war am Sonntag nicht nur mit Olympia erfolgreich (DWDL.de berichtete), sondern auch am Abend: So sahen um 19 Uhr im Schnitt 3,57 Millionen Menschen die "heute"-Nachrichten, die mit 12,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ungewöhnlich stark waren. Das gilt auch für das "Berlin direkt"-Sommerinterview mit Markus Söder, das im Anschluss sehr gute 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und damit den besten Wert seit drei Jahren einfuhr. Dazu komnmt, dass auch "Terra X" mit 11,2 Prozent in dieser Altersklasse zweistellig blieb. Insgesamt erreichte die Doku-Reihe durchschnittlich 3,80 Millionen Zuschauende.

Für eine Überraschung sorgte um 20:15 Uhr zudem die "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla, die im Wiederholungs-Duell mit dem "Tatort" die Marktführerschaft beim Gesamtpublikum ergatterte. 4,99 Millionen Personen trieben den Marktanteil des Films auf 17,8 Prozent. Zum Vergleich: Den "Tatort" wollten 4,76 Millionen sehen. Und während "Kommissar Bäckström" danach nicht über 2,51 Millionen Zuschauende und 10,7 Prozent Marktanteil hinauskam, hielt das "heute-journal" noch 4,85 Millionen Menschen beim ZDF.

Geschlagen geben musste sich der "Tatort" zudem beim jungen Publikum: Zwar erzielte die Krimireihe hier sehr überzeugende 13,7 Prozent Marktanteil, doch ProSieben brachte es mit "Suicie Squad" sogar auf 14,9 Prozent - und das, obwohl innerhalb von zweieinhalb Jahren nun schon zum fünften Mal in der Primetime lief. Insgesamt zählte der Streifen im Schnitt 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass hier gute 6,8 Prozent für ProSieben drin waren. "Shot Caller" hielt danach noch 700.000 Menschen vor dem Schirm und erzielte überzeugende 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Damit betrieb ProSieben trotz einer über weite Strecken hinweg gegen Olympia schwachen Daytime Schadensbegrenzung - und ging mit einem ordentlichen Tagesmarktanteil von 8,7 Prozent als größter ZDF-Verfolger hervor. Auch Sat.1 konnte immerhin am Abend punkten: Gute 11,2 Prozent Marktanteil verbuchte der Spielfilm "Downsizing". Umso bitterer sind dagegen inzwischen die Quoten von "Bitte melde dich": Zwar erreichte die Doku-Reihe mit Julia Leischik gegen 19 Uhr immerhin knapp zwei Millionen Menschen, doch in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei gerade mal 5,9 Prozent. Eine zuvor gezeigte Wiederholung schaffte sogar nur 4,1 Prozent.