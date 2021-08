am 03.08.2021 - 09:27 Uhr

Mit 16,8 Prozent Tagesmarktanteil insgesamt und 14,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war dem Ersten der Sieg in beiden wichtigen Zuschauergruppen am Montag nicht zu nehmen. Beflügelt wurden die Werte vor allem durch die stundenlangen Olympia-Übertragungen. Mittags etwa, also zwischen etwa halb eins und 14 Uhr, kletterten die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen auf über 30 Prozent. Auch insgesamt bewegten sich die Werte zu dieser Zeit um diese Marke. Eine Beachvolleyball-Übertragung ab kurz nach 15 Uhr bescherte dem Sender 2,69 Millionen Zuschauende, 24,4 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 27,2 Prozent bei den Jungen.

Am Vorabend war dann das Quiz "Gefragt – gejagt" gefragt. Die von Alexander Bommes moderierte Sendung kam ab 18 Uhr auf 16,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für genau neun Prozent Marktanteil. Gezählt wurden 2,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der nachfolgende Krimi "Großstadtrevier" büßte rund 0,3 Millionen Zuschauende ein – und lag noch bei 11,1 Prozent Marktanteil insgesamt.

Zur besten Sendezeit zeigte Das Erste den Film "Der Fall Collini", der im Schnitt 4,10 Millionen Zuschauende anlockte. Mit 15,4 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war die Ausstrahlung ein Erfolg. Im Zweiten kam parallel der 90-Minüter "Ein verhängnisvoller Plan" auf 3,92 Millionen Menschen (14,7%), während bei ZDFneo zwei Ausgaben der Krimiserie "Inspector Barnaby" die gewohnt guten Quoten bestätigten. Jeweils 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 6,3 und 8,2 Prozent Marktanteil bei den Menschen ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,9 sowie 2,0 Prozent Marktanteil ermittelt.

Gut lief bei ZDFneo am Vorabend ab 19.25 Uhr auch schon eine "Bares für Rares"-Wiederholung. Sie erreichte eine durchschnittliche Sehbeteiligung in Höhe von 1,02 Millionen und damit verbunden 4,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen punktete das Trödelformat mit 2,3 Prozent.