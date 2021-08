am 04.08.2021 - 09:16 Uhr

Tagsüber sorgten die Olympischen Spiele bereits in den ersten Tagen für hohe Quoten, doch die nächtlichen Übertragungen stießen zunächst auf vergleichsweise geringes Interesse und bescherten ARD und ZDF mitunter nur einstellige Marktanteile. Inzwischen haben sich jedoch auch hier offensichtlich einige Fans aufgetan, die sich den Wecker stellen: In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte sich das ZDF ebenfalls zeitweise über Marktanteile von mehr als 20 Prozent freuen.

So waren eine halbe Million Menschen ab kurz nach 3 Uhr dabei, um den Kanu-Wettbewerb zu sehen, sodass der Marktanteil bei 20,3 Prozent lag. Beim Segeln schalteten ab 5:40 Uhr sogar im Schnitt 850.000 Personen ein. Hier belief sich der Marktanteil auf 22,1 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 21,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nach 9 Uhr zogen die Quoten zudem deutlich an: Beim Tischtennis sorgten 1,91 Millionen Zuschauende für 31,6 Prozent Marktanteil, die Bahnrad-Wettbewerbe brachten es mit 2,09 Millionen sogar auf 34,2 Prozent Marktanteil und beim Klettern und Kunstturnen waren ähnlich starke 33,8 Prozent drin. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil in den Morgenstunden auf teils mehr als 30 Prozent an.

DIe höchsten Reichweiten waren für das ZDF jedoch am Nachmittag drin, wo die Zusammenfassung der Leichathletik von 2,72 Millionen Menschen gesehen wurde. Eurosport 1 spielte dagegen erneut nur eine Nebenrolle und brachte es tagsüber mit seinen Olympia-Übertragungen im Schnitt auf rund 100.000 Zuschauende und 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.