am 05.08.2021 - 09:22 Uhr

Die Olympia-Übertragungen im Ersten fanden auch am Mittwoch wieder ein großes Publikum. Die höchste Reichweite wurde dabei zur Mittagszeit beim Ringen der Männer erreicht. 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 13:10 Uhr zu, das reichte zu diesem Zeitpunkt für einen hervorragenden Marktanteil von 32,5 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 34,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mehr als 30 Prozent Marktanteil wurden zuvor auch schon mit den Leichtathletik-Wettbewerben erzielt, Reiten und Tischtennis lagen nur knapp darunter.

Trotz dieser über viele Stunden so herausragenden Marktanteile musste sich Das Erste am Mittwoch die Tagesmarktführung aber mit dem ZDF teilen: Beide Sender erreichten über den gesamten Tag gesehen 15,9 Prozent. Das lässt sich zum Einen damit erklären, dass am Nachmittag "Bares für Rares" trotz Olympia-Konkurrenz schon bei 18,9 Prozent Marktanteil lag und eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" danach sogar 21,3 Prozent holte.

Zum Anderen dominierte das ZDF beim Gesamtpublikum auch die Primetime. Der "SOKO Wismar"-Film, der um 20:15 Uhr noch einmal gezeigt wurde, hatte 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach einem herausragenden Marktanteil von 20,2 Prozent. Am Vorabend hatte die "SOKO Wismar" mit 3,46 Millionen Zuschauenden schon 22,2 Prozent Marktanteil erzielt. Das Erste hatte mit dem Film "Hanne" das Nachsehen und kam mit 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr auf einen Marktanteil von 11,3 Prozent beim Gesamtpublikum.

Unterdessen lief im SWR Fernsehen "Gottschalk feiert: Nochmal 18" zum ersten Mal auf dem neuen Sendeplatz am Mittwoch- statt Freitagabend. Während freitags die Reichweite zwischen 410.000 und 820.000 geschwankt hatte, sahen diesmal teuflische 0,666 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Der Marktanteil lag mit 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum knapp auf dem bislang höchsten Wert. Zum Vergleich: Der bundesweite SWR-Senderschnitt schwankt für gewöhnlich um die 2-Prozent-Marke. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 1,0 Prozent.