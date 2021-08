Viel Zeit zum Verschnaufen blieb Frank Rosin nicht, denn nur zwei Monate, nachdem Kabel Eins zuletzt eine neue Folge von "Rosins Restaurants" zeigte, nahm der Privatsender am Donnerstag schon die nächste Staffel des Doku-Formats mit dem TV-Koch ins Programm. Aus Quotensicht lief es jedoch nicht nach Plan: Mit insgesamt nur 570.000 Zuschauenden verbuchte "Rosins Restaurants" die niedrigste Reichweite in der Geschichte des Formats, das immerhin schon seit fast zwölf Jahren auf Sendung ist.

Auch in der Zielgruppe gab es dementsprechend nur wenig zu holen: 220.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für nur 4,0 Prozent Marktanteil. An die Quoten, die Peter Giesel in den vergangenen Wochen auf diesem Sendeplatz mit "Achtung Abzocke" verzeichnete, kam Frank Rosin damit bei Weitem nicht heran. Auch das "K1 Magazin" konnte im weiteren Verlauf des Abends nichts reißen und blieb bei 4,4 Prozent hängen. Besser lief es dagegen für RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" und "Das Messie-Team" auf Werte von 6,2 und 6,0 Prozent kamen.

Durchwachsen lief es für Kabel Eins zudem in der Daytime. Dort fielen die US-Krimiserien gegen Olympia immer mal wieder auf weniger als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Mein Lokal, Dein Lokal" musste sich am Vorabend mit 4,0 Prozent Marktanteil begnügen, ehe "Achtung Kontrolle" immerhin 4,7 Prozent schaffte - was angesichts der Talfahrt der zurückliegenden Wochen schon ein kleiner Erfolg ist. Durchschnittlich 560.000 Menschen entschieden sich gegen 19 Uhr für die Ordnungshüter-Doku.

Vorabend-Ernüchterung herrscht weiterhin auch bei Sat.1, das am Donnerstag mit zwei Folgen des "Buchstaben-Battles" mit Ruth Moschner bei Marktanteilen von 3,7 und 4,6 Prozent verharrte. Aber auch "Lenßen übernimmt" konnte um 17:00 Uhr mit nur 5,6 Prozent sowie insgesamt 690.000 Zuschauenden nicht allzu viel reißen. Richtig hart traf es zudem danach die Ermittler von "K11", die auf 3,9 Prozent in der Zielgruppe abstürzten