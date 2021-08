22 Live-Sendungen von "Promi Big Brother" und zudem auch 22 begleitende Late-Night-Shows wird Sat.1 in diesem August zeigen. In der neuen Staffel des Reality-Formats leben die Prominenten in einer Raumstation oder auf dem so genannten 'Big Planet'. Eröffnet wurde die neue Staffel am Freitagabend mit einer vierstündigen Live-Show aus Köln, die quotentechnisch zwar klar über dem sonstigen Sat.1-Schnitt lag, aber nicht an die starken Ergebnisse der Vorjahre anknüpfte. Die Produktion von Endemol Shine Germany kam in Sat.1 auf 14,3 Prozent Marktanteil in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre. Zum Vergleich: Die Eröffnungsshow 2020 hatte vor genau einem Jahr noch 17,7 Prozent erreicht, 2019 startete das "Promi Big Brother"-Abenteuer sogar mit 18,2 Prozent.

Entsprechend rückläufig waren auch die Reichweiten. Aus 1,88 Millionen Zuschauenden beim Start der Staffel im Jahr 2020 wurden diesmal noch 1,60 Millionen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag nun melden sich Marlene Lufen und Jochen Schropp von ihren Moderationspositionen um 22:15 Uhr. Neu in diesem Jahr ist: Alle begleitenden Late-Night-Shows laufen nicht mehr bei sixx, sondern kommen ebenfalls im Sat.1-Programm unter. Das bescherte dem Sender am Freitag bis tief in die Nacht hinein hervorragende Werte. "Promi Big Brother – Die Late-Night-Show" kam zwischen 0:10 und 1:40 Uhr auf durchschnittlich 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 0,51 Millionen Menschen durchschnittlich zu nachtschlafender Zeit ein.

Danach übrigens gingen die Quoten in den Keller: Eine ab 1:40 Uhr gezeigte Ausgabe von "Sechserpack" holte nur noch 2,3 Prozent Marktanteil. Im Schnitt kam Sat.1 am Freitag auf gute 9,1 Prozent Tagesmarktanteil – die Werte sind hauptsächlich dem Großen Bruder geschuldet. Denn tagsüber gab es einige Baustellen. Dazu zählt weiter der Vorabend, an dem zwei Folgen des "Buchstaben-Battle" nicht über 3,7 und 5,1 Prozent Marktanteil hinaus kamen. Um 17 Uhr sicherte sich eine weitere Folge von "Lenßen übernimmt" genau sieben Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die aktuelle Staffel, die am Montag begann, kam recht schwer aus den Startlöchern. Begonnen mit gerade einmal etwas mehr als vier Prozent Marktanteil, steigerte sich die Produktion. Insofern sind die nun erreichten sieben Prozent gar kein so schlechtes Ergebnis.



Zwischen 5,7 und 7,7 Prozent Marktanteil holten die drei zwischen 13 und 16 Uhr gezeigten "Auf Streife"-Formate, 6,8 Prozent standen bei der "Klinik am Südring" um 16 Uhr zu Buche. Sat.1 Gold sicherte sich unterdessen am Vorabend wieder schöne Reichweiten. Wiederholungen von Ermittler-Shows zogen: 620.000 und 650.000 Menschen sahen ab 19:10 und 19:35 Uhr "K 11 – Kommissare im Einsatz". Das führte im Gesamtmarkt zu 3,3 und 3,1 Prozent, bei den Werberelevanten zu 1,9 und 1,8 Prozent.

Hauptsächlich ein älteres Publikum angesprochen hatte am Vorabend auch schon die US-Krimiserie "Without a Trace": Rund 270.000 Zusehende wurden ab kurz nach 18 Uhr gemessen. Somit kam die Produktion von Jerry Bruckheimer auf 1,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen sprangen jedoch nicht mehr als 0,3 Prozent Marktanteil hinaus. 2,2 Prozent Tagesmarktanteil sicherte sich Sat.1 Gold insgesamt, 1,6 Prozent bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.