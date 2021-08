Zwei Showformate traten am Samstagabend teilweise im Privatfernsehen gegeneinander an. Sat.1 zeigte ab 22:20 Uhr die zweite Ausgabe der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel, die im Weltall spielt. Allzu viele positive Schlagzeilen macht der Sender mit dem Reality-Format aber nicht. Die Reichweite brach auf 1,18 Millionen Menschen ab drei Jahren ein. Das waren nicht nur rund 400.000 Zusehende weniger als bei der Auftaktshow am Freitag. Keine andere "Promi Big Brother"-Folge hatte bisher weniger Publikum vor die Bildschirme gebracht. In der klassischen Zielgruppe kam die gut eineinhalbstündige Live-Show aus Köln auf elf Prozent Marktanteil. 2020 holte die zweite Episode der damaligen Staffel leicht bessere 11,7 Prozent.

Das ab Mitternacht gesendete Begleitformat "Promi Big Brother – Die Late-Night-Show" bescherte Sat.1 schließlich noch 8,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Insgesamt blieben im Schnitt 0,53 Millionen Menschen wach. Ohne den Vergleich zu früheren Staffeln sind die vom Großen Bruder erzielten Werte für Sat.1 recht stark. Der Zielgruppen-Tagesmarktanteil des Münchner Senders lag am Samstag bei nur 6,3 Prozent. Eine DTM-Übertragung am Nachmittag etwa kam nicht über 4,1 Prozent Marktanteil hinaus, vier Wiederholungen von "Lenßen übernimmt" pendelten zwischen 4,7 und 5,5 Prozent und eine Wiederholung von "Lebensretter hautnah" landete am Vorabend bei 5,6 Prozent.



Da machten die "Sat.1 Nachrichten" um 19:55 und der anschließende Spielfilm "The Jungle Book" noch eine vergleichsweise starke Figur. Sie erreichten insgesamt 0,86 sowie 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und in der klassischen Zielgruppe 8,2 und 9,2 Prozent Marktanteil. RTL sendete derweil den ganzen Samstagabend über eine weitere Folge der Unterhaltungsshow "5 gegen Jauch". In der Zielgruppe kam die Produktion auf 13,1 Prozent Marktanteil, das waren 1,0 Prozentpunkte mehr als sieben Tage zuvor. Auch die Reichweite stieg: Die Show gewann 300.000 Zusehende dazu und bewegte am Samstag nun durchschnittlich 2,12 Millionen Menschen zum Einschalten.