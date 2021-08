Schöner Quotenerfolg für sixx: Am Samstag zeigte der Sender ab 16:30 Uhr gleich vier Folgen der amerikanischen Factual-Produktion "Fixer Upper". Das Renovierungsformat sicherte sich dabei im Schnitt bis zu 4,4 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Die 18:15-Uhr-Folge, die diesen Wert erzielte, wurde im Schnitt von 0,31 Millionen Menschen ab drei Jahren gesehen. Eine Stunde später stieg die Reichweite sogar auf 0,36 Millionen Zuschauende, in der Zielgruppe wurde eine Quote in Höhe von 3,7 Prozent festgestellt.

Somit schob sich sixx zu dieser Zeit klar an RTLzwei vorbei. Hier liefen am Samstag ab 16:15 Uhr fünf Folgen der Dokureihe "Hartz und herzlich", gefüllt wurden also zehn Stunden des Programms mit dem Format. Erfolg blieb aber großteils aus. Schon die erste gesendete Ausgabe kam nicht über dreieinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ab 18:15 Uhr fiel die gemessene Quote dann sogar auf 2,4 Prozent. 0,34 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu – im Gesamtmarkt lag RTLzwei also auf Augenhöhe mit sixx. Die Primetime-Ausstrahlung des Formats bescherte RTLzwei 2,5 Prozent, die zwei danach gezeigten Ausgaben holten 3,1 und 3,8 Prozent. Mit 2,9 Prozent Tagesmarktanteil bei den jungen Menschen lag RTLzwei am Samstag somit sogar drei Zehntel hinter ZDFinfo. Für den Dokusender lief es auch insgesamt stark, beim Publikum ab drei Jahren wurden 2,3 Prozent Tagesmarktanteil gemessen.



Im Abendprogramm zeigte ZDFinfo mehrere Folgen der True-Crime-Reihe "Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle". Die ab 23:10 Uhr gezeigte Folge sicherte sich dabei mit rund 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichweite des Senders am Samstag. Die Gesamt-Quote stieg auf 3,2 Prozent. Aber auch vorher war die Reihe schon gefragt. Rund 410.000 Menschen sahen die 21-Uhr-Episode, die sich mit dem Fall Reemtsma befasste. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich die gemessene Quote auf 2,6 Prozent, insgesamt lag sie bei 1,6 Prozent.