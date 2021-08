Nachdem "Grill den Henssler" insbesondere im Herbst vergangenen Jahres mit ein paar Quotenproblemen zu kämpfen hatte, legte die neue Runde an Sommer-Specials am vergangenen Sonntag einen sehr guten Start hin: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 9,1 Prozent - das war der höchste (vorläufig gewichtete) Wert für eine Folge des Formats seit fast auf den Tag genau einem Jahr, obwohl Henssler diesmal verletzungsbedingt gar nicht selbst am Herd stehen konnte. Insgesamt hatten 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 6,1 Prozent entsprach.

Damit lag Vox in der Primetime noch vor RTL, wo der Film "Spider-Man: Homecoming" nicht über ernüchternde 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam und in Sachen Gesamt-Reichweite sogar noch die Millionen-Marke verpasste. Im Schnitt sahen hier gerade mal rund 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Für ProSieben lief es zwar besser - "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" kam auf ordentliche 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - meistgesehene 20:15 Uhr-Sendung beim jungen Publikum war aber eine "Tatort"-Wiederholung im Ersten, die dort 15,0 Prozent Marktanteil erzielen konnte.

Gute Nachrichten kamen unterdessen von Kabel Eins: Die aktuelle Staffel von "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" hatte dort Mitte Juli einen zunächst noch sehr ernüchternden Start hingelegt, berappelte sich aber vergangene Woche dann schon etwas und lag nun mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder vollends im grünen Bereich, auch wenn die Bestwerte früherer Staffeln noch immer ein Stückchen entfernt sind. Die Gesamtreichweite kratzte nun auch wieder an der Millionenmarke und lag letztlich mit im Schnitt 980.000 Zuschauenden nur knapp darunter. "Abenteuer Leben am Sonntag" konnte das gute Quotenniveau im Anschluss mit einem Marktanteil von 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen annähernd halten.

Während Vox und Kabel Eins mit Eigenproduktionen gut fuhren, ging RTLzwei mit dem Film "Planet der Affen" sang- und klanglos unter und kam um 20:15 Uhr nicht über 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Dafür steigerte sich "Contact" im Anschluss auf erfreuliche 6,1 Prozent Marktanteil und in der Nacht holte die Wiederholung von "Planet der Affen" dann sogar 9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.