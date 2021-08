am 09.08.2021 - 09:39 Uhr

Am Sonntag kündigte Das Erste eine kurzfristige Programmänderung an: Statt wie ursprünglich geplant nach der "Tatort"-Wiederholung mit "Kommissar Bäckström" noch einen weiteren Krimi zu senden, zog man die "Tagesthemen" auf 21:45 Uhr vor und zeigte sie somit in direkter Konkurrenz zum zeitgleich im ZDF startenden "heute-journal". Trotz eines stärkeren Vorlaufs zogen Das Erste bei den Nachrichten allerdings den Kürzeren.

Um 20:15 Uhr lag eine Wiederholung des "Tatorts: Inferno" mit 5,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch klar vor der ZDF-Wiederholung von "Frühling - Lieb mich, wenn du kannst", die 4,37 Millionen Menschen vor dem Fernseher erreichte. Doch während beim "heute-journal" im Anschluss noch 3,84 Millionen Zuschauende dabei waren, wurden zur gleichen Zeit bei den "Tagesthemen" nur eine Reichweite von 2,87 Millionen ermittelt.

Immerhin schaffte es Das Erste, die "Tagesthemen"-Zuschauerinnen und -Zuschauer im Anschluss auch beim "Weltspiegel extra" über das "Feuerdrama am Mittelmeer" dran zu halten - dem eigentlichen Grund für die Progammänderung. 2,46 Millionen Zuschauende wurden hier gezählt, der Marktanteil belief sich auf 11,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,9 Prozent Marktanteil erreicht. Im ZDF kam "Inspector Barnaby" im Anschluss hingegen mit 1,71 Millionen Zuschauenden nur auf Marktanteile von 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dass Das Erste mit Tagesmarktanteilen von 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen Marktführer bei Jung und Alt wurde, ist unterdessen aber auch den End-Ausläufern von Olympia zu verdanken, mit Handball, Volleyball und Boxen wurden nochmal Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke erzielt. Den Olympia-Rückblick ab 11:30 Uhr verfolgten im Schnitt 2,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 20,1 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 26,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach übertrug Das Erste ab 13 Uhr die Schlussfeier, die sich noch 2,59 Millionen Leute vor dem Fernseher ansahen. 20,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 17,9 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.