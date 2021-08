Mit "Let the music play - Das Hit-Quiz" unternimmt Sat.1 ab dieser Woche den nächsten Versuch, den Vorabend wieder in Schwung zu bringen. Ob das gelingen kann, wird sich sicherlich erst nach einigen Tagen zeigen. Zum Auftakt fügte sich das Format aus Quotensicht noch unauffällig in das übliche Quotenniveau ein, ließ aber zumindest Potential nach oben erkennen.

So reichte es zum Auftakt für einen Marktanteil von 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das ist nichts, was das "Buchstaben-Battle" auf diesem Sendeplatz in den vergangenen Wochen und Monaten nicht auch schon erreicht hätte. Es war aber immerhin ein Zugewinn zu dem, was das Moschner-Quiz am Montag im direkten Vorlauf erzielte: Dort tat es sich mit 4,3 Prozent Marktanteil nämlich einmal mehr sehr schwer, zumal "K11 - Die neuen Fälle" zuvor noch 8,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielen konnte. Insgesamt sahen 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Ausgabe der neuen Show, beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 3,9 Prozent. Das "Buchstaben-Battle" zählte zuvor bei 540.000 Zuschauende.

Am Abend lief "Promi Big Brother" nach zwei spätabendlichen Ausgaben nun wieder um 20:15 Uhr - inzwischen eigentlich der Stammplatz für das Format. Die frühere Sendezeit sorgte dafür, dass die Gesamt-Reichweite im Vergleich zum Samstag und Sonntag wieder anstieg: 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, 200.000 mehr als am Vortag. Die Marktanteile lagen bei 6,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - etwas weniger als am Sonntag, etwas mehr als am Samstag - in jedem Fall aber liegt das weiterhin unter dem Quotenniveau des vergangenen Jahres.

Zuschauer-Trend: Promi Big Brother Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im Anschluss hielt Sat.1 dann noch 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der zugehörigen "Promi Big Brother - Late Night Show" vor dem Bildschirm. Für das Format war es die höchste je gemessene Reichweite, was sich aber schlicht daraus ergibt, dass die Sendung eine Stunde früher startete als in den vergangenen drei Tagen und bis zur letzten Staffel ja noch bei Sixx statt Sat.1 zu sehen war. Der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

In jedem Fall bescherte "Promi Big Brother" den ganzen Abend über Marktanteile deutlich über dem, was der Sender ohne das Format erzielen könnte. Das sorgte - zusammen mit dem erneut sehr starken "Frühstücksfernsehen", das 19,2 Prozent Marktanteil erzielen konnte, auch dafür, dass Sat.1 sich im Tagesmarktanteils-Ranking bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,3 Prozent auf Platz 2 schob und sich nur RTL geschlagen geben musste, das 10,9 Prozent erreichte.