Staffelbestwerte für "Wer stiehlt Shirin David die Show?": Am Dienstagabend moderierte Shirin David die ProSieben-Primetime-Unterhaltungsshow und baute die schon großartigen Zielgruppen-Werte der Vorwoche (16,8% sahen Bastian Pastewka als Host) noch aus. Im Schnitt erreichte die 20:15-Uhr-Sendung diesmal 17,7 Prozent Marktanteil. Nur zwei Ausgaben aus der ersten Staffel liefen noch erfolgreicher. Die Gesamt-Reichweite belief sich am Dienstag auf 1,45 Millionen Zuschauer, etwas weniger als sieben Tage zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Sehbeteiligung; von 1,03 Millionen Personen in der Vorwoche auf nun 1,05 Millionen.

Das starke Abschneiden von ProSieben in der Primetime bescherte RTL einen wenig erfolgreichen Abend. Mit Tiefstwerten startete die neue Staffel der von Vera int-Veen präsentierten Kuppelsendung "Schwiegertochter gesucht". Im Schnitt schalteten zwei Millionen Menschen ab drei Jahren ein. Das ist weniger als der Staffelschnitt der vorherigen Staffel (2,22 Millionen) und auch weniger als die Staffelpremiere 2020 verzeichnete. Damals kam RTL auf gut 2,6 Millionen Zusehende. In der Zielgruppe fiel das Format nicht nur unter den RTL-Schnitt, sondern auch unter die 10-Prozent-Marke. Gemessen wurden gerade einmal noch 9,8 Prozent.

Schwer tat sich ab 22:15 Uhr auch eine "Die 50"-Ausgabe, die den Kölnern nicht mehr als 7,5 Prozent Marktanteil einbrachte. Danach steigerte sich das um Mitternacht gestartete "Nachtjournal" immerhin wieder auf 9,2 Prozent. Alles in allem waren die RTL-Abendquoten aber sehr ausbaufähig. Folgerichtig zog ProSieben am Dienstag auch in Sachen Tagesmarktanteil klar an RTL vorbei. ProSieben sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 11,9 Prozent, während RTL nicht über 8,7 Prozent hinaus kam.