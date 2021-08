Einen echten Flop gelandet hat RTLzwei mit seiner neuen Sozial-Doku: "Zurück in die Arbeit – schaffen wir das?". Das Dokuprojekt war am Dienstag vorheriger Woche mit gerade einmal rund 0,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon sehr schwach gestartet. Die zweite Episode, die erneut um 20.15 Uhr lief, unterbot das bisherige Ergebnis nun aber nochmals. Die Reichweite sank auf 0,34 Millionen Zuschauende. Fraglich, ob RTLzwei das Programm wirklich bis zum Ende auf dem 20:15-Uhr-Slot belässt. Auch in der Zielgruppe ließ die Sendung weitere Federn. Die Quote sank um 0,5 Prozentpunkte und landete mit diesmal 3,1 Prozent Marktanteil weit unter dem RTLzwei-Schnitt.

Dabei hatte RTLzwei am Dienstag durchaus Grund zur Freude. Ab kurz vor 16 Uhr holte "Hartz und herzlich" schöne 7,3 Prozent Marktanteil. Das starke Vorprogramm half auch den Dailys "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht", die am Vorabend sieben und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten. Der gemessene RTLzwei-Tagesmarktanteil am Dienstag lag bei 4,9 Prozent. Sat.1 landete unterdessen mit 8,1 Prozent auf einem guten dritten Platz.

Neben dem wie üblich starken "Frühstücksfernsehen" (18,8%) und einer erfolgreichen "Klinik am Südring"-Ausstrahlung um 16 Uhr (11,2%) erreichte auch "Promi Big Brother" zweistellige Marktanteile. Zwar bleibt die derzeit laufende Staffel weiter hinter den Vorjahres-Ergebnissen zurück, mit 10,6 Prozent war das um 22:15-Uhr gestartete Format aber immerhin überdurchschnittlich unterwegs. Freude macht zudem auch die anschließende Late-Night-Show, die Sat.1 ab Mitternacht 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einbrachte. Insgesamt schauten durchschnittlich 1,28 sowie 0,59 Millionen Menschen zu.

Schwer tat sich der Sender ab 20.15 Uhr, denn "Lebensretter hautnah" kam nicht über rund 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus und auch die gemessene Quote lag mit sechs Prozent im kritischen Bereich. Stärker lief da schon die zweite Ausgabe der neuen Vorabend-Ratesendung "Let the music play": Am Dienstag erreichte die 19-Uhr-Sendung 6,4 Prozent Marktanteil – und baute somit die Werte des davor gezeigten "Buchstaben Battles", das nur auf 3,8 Prozent kam, deutlich aus. "Let the music play" legte zudem gegenüber der Premiere am Montag um fast einen Prozentpunkt zu.