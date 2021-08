12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit einen neuen Allzeit-Rekord - holte die Quizshow "Gefragt - Gejagt" am Mittwochvorabend im Ersten. Nur mit einer Primetime-Ausgabe hatte das Format schon einmal einen höheren Wert in der jungen Altersgruppe erzielen können. Da dürfte man es verschmerzen können, dass die Gesamt-Reichweite mit 2,09 Millionen Zuschauenden spürbar niedriger ausfiel an den vergangenen Tagen - das besser werdende Wetter hat offenbar mehr Menschen dazu bewogen, den Fernseher generell auszulassen. Denn obwohl die Gesamt-Reichweite im Vergleich zum Dienstag um 330.000 sank, ging der Marktanteil nur leicht um 0,4 Prozentpunkte auf weiterhin starke 15,8 Prozent zurück.

Recht positive Nachrichten aus dem Vorabend gibt's auch für Sat.1, nachdem der Sender dort seit vielen Jahren nichts als Kummer gewohnt war. "Let the music play - Das Hit-Quiz" liegt dort zwar ebenfalls klar unterm Senderschnitt, erreichte am Mittwoch aber immerhin 6,3 Prozent Marktanteil, ähnlich viel wie am Vortag und somit deutlich mehr als das, was man zuletzt auf diesem Sendeplatz gewohnt war. Da dürfte es die Verantwortlichen erstmal kaum stören, dass auch hier die Gesamt-Reichweite etwas auf 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurüdckging. Auch das "Buchstaben Battle" zuvor schlug sich mit 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder etwas besser als zuletzt. Auch weiter gilt: Für eine Bewertung ob Erfolg oder Misserfolg ist es noch zu früh, ein Hoffnungsschimmer am lange so tristen Sat.1-Vorabend ist es aber allemal.

Bei RTL fällt die Zwischenbilanz des reformierten Nachmittags hingegen weiter gemischt aus. Für das verlängerte "Punkt 12" sah es am Mittwoch zwar wieder gut aus, der Marktanteil belief sich auf 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch "Die Superhändler" tun sich danach sehr schwer: Auf miserable 6,9 Prozent brach der Zielgruppen-Marktanteil um 15 Uhr ein, die zweite Folge um 16 Uhr lief mit 6,5 Prozent Marktanteil noch schlechter.

Auch die neue 16:45-Uhr-Ausgabe von "RTL aktuell" funktioniert bislang nicht als "Einschalter", im Gegenteil: Der Marktanteil sank hier sogar noch weiter auf 5,4 Prozent ab. Gerade mal 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Und die neuen "Explosiv Stories" um 17 Uhr tun sich auch weiter schwer, am Mittwoch reichte es nur für 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Erst "Unter Uns" kann auf ein Stammpublikum zählen und ließ den Marktanteil dann wieder auf 11,6 Prozent steigen.