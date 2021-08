Im Eiltempo hat RTL in den vergangenen Wochen die neue Staffel von "Alarm für Cobra 11" über die Bühne gebracht - und auch wenn so mancher Fan wohl auf TVNow ausgewichen ist, wird man sich in Köln mit Blick auf die Quoten der linearen Ausstrahlung mehr erhofft haben. Auf kaum mehr als zehn Prozent belief sich der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe. Dazu kommt, dass die Marke von zwei Millionen Zuschauenden in jeder Woche klar verfehlt wurde.

So auch diesmal: 1,38 Millionen Menschen sahen die erste Folge um 20:15 Uhr, das Staffel- und möglicherweise auch Serien-Finale brachte es danach auf 1,37 Millionen. Während beim Gesamtpublikum damit jeweils ein Marktanteil von 6,2 Prozent drin war, lief es in der Zielgruppe unterschiedlich. Mit 600.000 Zuschauenden zwischen 14 und 49 Jahren markierte "Cobra 11" am Donnerstag zunächst mit 12,4 Prozent einen Staffel-Bestwert, doch die zweite Folge fiel danach schon auf 9,7 Prozent zurück - trotz Erstausstrahlung und vergleichsweise harmloser Konkurrenz.

Marktanteils-Trend: Alarm für Cobra 11 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die anschließende Doku-Reihe "Die Obduktion" sorgte für noch schwächere Zahlen: Gerade mal 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben um 22:19 Uhr dran, um das Format mit Jan Josef Liefers zu sehen. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf ernüchternde 7,3 Prozent. Immerhin sorgte das "Nachtjournal" zu später Stunde noch einmal dafür, dass mit 10,5 Prozent ein zweistelliger Marktanteil drin war.

Am Nachmittag gelang dem Sender der Sprung über die Marke von zehn Prozent nicht: Im Anschluss an "Punkt 12", das noch ordentliche 12,0 Prozent Marktanteil erzielte, fielen die "Superhändler" zeitweise auf 5,4 Prozent zurück. "RTL aktuell" machte seine Sache um 16:45 Uhr mit 400.000 Zuschauenden und 5,9 Prozent Marktanteil kaum besser. "Explosiv Stories" zeigte sich nach dem Tief vom Vortag zumindest etwas erholt und steigerte sich auf 9,0 Prozent. "taff" war bei ProSieben mit 13,7 Prozent jedoch deutlich stärker.