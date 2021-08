am 13.08.2021 - 09:19 Uhr

ARD und ZDF haben sich am Donnerstag ein enges Duell um die Marktführerschaft in der Primetime geliefert, aus dem das ZDF am Ende knapp als Sieger hervorging: Dort unterhielt die Komödie "Mich hat keiner gefragt" im Schnitt 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für einen sehr guten Marktanteil von 18,4 Prozent sorgten. Parallel dazu brachte es eine Wiederholung des "Zürich-Krimis" im Ersten auf 4,09 Millionen Menschen sowie 18,1 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF deutlicher vorn und erreichte gute 9,4 Prozent Marktanteil, womit sich die Mainzer zunächst hinter RTL und ProSieben einsortierten, während der Krimi auf 7,1 Prozent kam. Besonders beachtlich: Das "heute-journal" steiigerte sich danach sogar auf 11,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und belegte mit 600.000 Zuschauenden zwischen 14 und 49 Jahren den dritten Platz im Tages-Ranking. Gefragter waren hier nur "GZSZ" und die "Tagesschau".

Insgesamt wurde das "heute-journal" sogar Tagessieger: 4,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten um 21:45 Uhr für beachtliche 20,9 Prozent Marktanteil. "Panaroma" errechte im Ersten hingegen nur etwa halb so viele Menschen. Ab 22:15 Uhr drehte sich das Bild allerdings noch einmal: So steigerten sich die "Tagesthemen" auf 2,57 Millionen Zuschauende und erzielten 14,1 Prozent Marktanteil, während der Polittalk "Für & Wider im ZDF bei 1,58 Millionen sowie 9,4 Prozent hängen blieb.

Zudem funktionierte auch die Comedy-Schiene im Ersten richtig gut: 1,71 Millionen Menschen blieben nach den "Tagesthemen" dran, um "extra3" zu sehen, sodass der Marktanteil bei 12,5 Prozent lag. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren sehr gute 10,2 Prozent drin. "Inas Nacht" punktete danach noch mit 10,7 Prozent beim jungen Publikum - und markierte damit sogar einen neuen Allzeit-Rekord.