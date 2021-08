am 17.08.2021 - 09:11 Uhr

Mehr als zwei Jahre ließ RTLzwei verstreichen, ehe sich der Sender überraschend dazu entschied, doch noch die dritte Staffel seiner zuletzt im Nachmittagsprogramm gefloppten Serie "Workout - Muskeln, Schweiß & Liebe" auszustrahlen. Gemessen an den Quoten der ersten Folge scheint jedoch unklar zu sein, ob sich das Format noch lange im Programm halten kann: Mit gerade mal 40.000 Zuschauenden erzielte "Workout" am Montag um 14:00 Uhr nur einen Marktanteil von 0,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

In der Zielgruppe verlief das Comeback mit nur 0,3 Prozent sogar noch ein Stückcken katastrophaler. RTLzwei war damit um diese Uhrzeit mit Abstand Schlusslicht unter den großen Sendern und lag auch weit hinter vielen vermeintlich kleineren Kanälen. So erzielten etwa die "Gilmore Girls" bei Sixx, "M.A.S.H." bei Nitro und "Unsere kleine Farm" in Sat.1 Gold jeweils mehr als zwei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch "Storage Wars" bei ProSieben Maxx oder "Das Strafgericht" bei RTLplus waren um ein Vielfaches stärker als RTLzwei.

Immerhin schlug sich der Sender um 20:15 Uhr einigermaßen wacker: Mit 800.000 Zuschauenden sowie 5,4 Prozent Marktanteil bewegte sich die neue Camping-Doku "Bella Italia" nur knapp unter den Auftakt-Werten der Vorwoche, wenngleich "Die Schnäppchenhäuser" im Anschluss mit 3,5 Prozent Probleme machten. Vox bewegte sich mit "Goodbye Deutschland" indes auf Augenhöhe und kam in der Primetime nicht über 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Kabel Eins erzielte mit "Rush Hour 3" ebenfalls ähnliche 5,5 Prozent bei insgesamt 860.000 Zuschauenden.

Mehr erhofft haben dürfte man sich derweil bei Sat.1 von "Promi Big Brother", das um 20:15 Uhr erneut einstellig blieb. Lediglich 9,2 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 1,23 Millionen Menschen ein. ProSieben wiederum blieb mit vier alten "Big Bang Theory"-Folgen bei Werten zwischen 6,7 und 7,9 Prozent hängen, ehe "neXt" um 22:15 Uhr mit schwachen 4,8 Prozent enttäuschte. Mehr als 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich nicht für die bereits nach hinten verschobene Serie begeistern.